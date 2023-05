MTV Movie & TV Awards, da Tom Cruise a Jenna Ortega: tutti i vincitori

A causa dello sciopero degli sceneggiatori del Writers Guild of America la 31ª edizione non ha assegnato i premi nel corso di una cerimonia in diretta, ma ha annunciato i vincitori con uno speciale pre-registrato. Premiati, tra gli altri, Scream VI come Miglior film dell'anno, The Last Of Us come Miglior serie televisiva, Jenna Ortega per la Miglior performance nella serie Mercoledì, Tom Cruise come Miglior interprete nel film Top Gun: Maverick e Joseph Quinn come Miglior rivelazione in Stranger Things

Lo sciopero degli sceneggiatori del Writers Guild of America ha prodotto un grande impatto sull’industria del cinema e delle serie tv e non ha risparmiato neppure gli MTV Movie & TV Awards 2023 che, a causa del ritiro di diversi partecipanti dallo spettacolo, hanno sostituito la cerimonia di premiazione in diretta della 31ª edizione, prevista nella serata di domenica 7 maggio al Barker Hangar di Santa Monica, per annunciare i premi con uno speciale pre-registrato. Due giorni prima dell'evento Drew Barrymore aveva rinunciato al ruolo di presentatrice proprio in segno di solidarietà alla WGA, che dallo scorso martedì ha indetto uno sciopero contro gli Studios di Hollywood per protestare contro le attuali condizioni contrattuali.

La cerimonia, ancora prevista nonostante l'assenza del consueto tappeto rosso con la sfilata e le interviste ai divi prima dello spettacolo, ha poi risentito dell’imprevedibilità dell’astensione dal lavoro degli autori di cinema e televisione e del sostegno offerto al sindacato dalle altre Union di Hollywood. I produttori dell’evento, che avevano considerato la predisposizione di piani di emergenza in attesa di scoprire quali presentatori, candidati e ospiti avrebbero accettato di partecipare alla trasmissione, hanno infine optato per la versione pre-registrata. “Mentre esploriamo con attenzione il modo per presentare al meglio il primo spettacolo di premiazione incentrato sui fan, un evento sul quale il nostro team ha lavorato duramente, abbiamo scelto di abbandonare una cerimonia dal vivo per produrre una serata indimenticabile piena di anticipazioni esclusive, categorie irriverenti che il nostro pubblico si aspetta, e innumerevoli momenti che sorprenderanno e delizieranno mentre onoriamo il meglio del cinema e della tv dell’ultimo anno” ha dichiarato in un comunicato Bruce Gillmer, Presidente di musica, talenti musicali, programmazione ed eventi presso Paramount Global e uno dei produttori esecutivi degli MTV Movie & TV Awards. Il ritorno dello spettacolo dal vivo dopo tre anni segnati dalle restrizioni dovute alla pandemia dovrà quindi attendere il prossimo anno.