Drew Barrymore sostiene WGA e rinuncia agli MTV Movie & TV Awards

Drew Barrymore non presenterà gli MTV Movie & TV Awards in segno di solidarietà agli sceneggiatori del Writers Guild of America, che dallo scorso martedì sono in sciopero contro gli Studios di Hollywood per protestare contro le attuali condizioni contrattuali. L’attrice ha preso la decisione a soli due giorni dall’evento che, seppur senza il consueto tappeto rosso con la sfilata e le interviste ai divi prima dello spettacolo, resta comunque confermato al Barker Hangar di Santa Monica, in California, nella serata di domenica 7 maggio. Barrymore ha comunque promesso di condurre l’edizione del 2024. “Ho ascoltato gli sceneggiatori, e per rispettarli davvero, rinuncerò a presentare gli MTV Movie & TV Awards dal vivo in solidarietà con lo sciopero” ha dichiarato Barrymore in un comunicato. “Tutto quello che celebriamo e ammiriamo nei film e nella televisione è nato dalla loro creatività. E finchè non si raggiungerà una soluzione, scelgo di aspettare. Ringrazio MTV, che è stato davvero uno dei migliori partner con i quali io abbia mai lavorato. E non vedo l’ora di far parte di questo il prossimo anno, quando potrò veramente rendere omaggio a tutto ciò che MTV ha creato, che è uno spettacolo che permette ai fan di scegliere a chi assegnare il premio e che è davvero inclusivo”. Come ha dichiarato a Variety Bruce Gillmer, produttore esecutivo dell’evento, “Drew, senza dubbio, è stata incredibile. È difficile immaginare che abbiamo mai avuto un’esperienza migliore con un presentatore. Lei è davvero più di un partner, ci è dentro ogni giorno, semplicemente super appassionata e super impegnata e creativa” e “ha il nostro pieno supporto”.