Drew Barrymore: "Dal 2016, non ho più avuto relazioni intime"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Drew Barrymore ha rivelato di non avere più relazioni intime ormai da anni, esattamente da sei anni. "Dal 2016, non sono stata più in grado di avere una relazione intima", ha dichiarato l’attrice statunitense. Quello è stato l’anno in cui si è separata dall'ex marito, il consulente artistico Will Kopelman con cui era sposata dal 2012. Durante gli anni trascorsi insieme, Drew Barrymore ha avuto da lui due figli. Dopo la separazione, pare che la diva non abbia più avuto nessun tipo di relazione intima, almeno stando a ciò che lei stessa dichiara. Barrymore, 47 anni (quasi 48, come sottolinea sul suo sito web) aveva già parlato della sua astinenza sessuale, tuttavia di recente è tornata sull'argomento entrando più nel dettaglio. Sul suo sito web ha pubblicato un post intitolato "Rebels Who Love" (Ribelli che amano) in cui parla delle conclusioni a cui è arrivata su temi quali il sesso e l'amore. "Non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo", questa è stata la premessa. Per poi concludere: "Sono giunta alla conclusione che l'amore e il sesso non sono la stessa cosa". Nel post ricorda come il suo rapporto con il sesso si sia trasformato molto negli anni, arrivando a diventare un rapporto più sano, cosa che prima per lei non era affatto. Il post pubblicato sul suo sito risale al 16 ottobre 2022. Tra le cose che Drew Barrymore scrive, c'è anche il chiarimento su un fraintendimento riguardante il suo rapporto con il sesso: lei non odia il sesso, ha voluto sottolineare.

“A quasi 48 anni ho sentimenti molto diversi riguardo all'intimità rispetto a quando ero più giovane. Non ho avuto genitori modello e mi sono relazionata con le persone in modo adulto sin dalla tenera età”, constata Drew Barrymore, una delle persone cresciute più in fretta che esistano al mondo, dato che si tratta di una diva di Hollywood diventata tale quando era davvero piccola, una bambina. Nel 1982, quando aveva soli 7 anni, ha recitato nel ruolo di Gertie in E.T. l'extra-terrestre di Steven Spielberg, diventando rapidamente una delle attrici bambine più famose di Hollywood, mentre nel 1985 (a soli 10 anni) è stata candidata ai Golden Globe per la migliore attrice non protagonista per il film Vertenza inconciliabile. “Cercavo compagnia! Eccitazione! Piacere! Edonismo! Divertimento! E avventure!”, spiega Barrymore. “Ora non posso entrare nella macchina del tempo e cambiare la mia storia, quindi scelgo di guardarlo attraverso una lente positiva, che è che ho vissuto! Ho vissuto una vita piena e molto ricca. Tuttavia, dopo due figli e una separazione dal padre che mi ha reso prudente, ho avuto il piacere di spostare la mia attenzione quando si tratta di amare me stessa e le mie due figlie”. L'attrice aggiunge che, mentre era in terapia, si è resa conto di una cosa che ha addirittura dovuto scriversi per riuscire a carpirne il messaggio: “Il sesso non è amore! È l'espressione dell'amore". Racconta che, da quando è una mamma single, non ha potuto avere una relazione intima ma ha avuto “l’onore e il piacere di lavorare davvero su me stessa e imparare cos'è la genitorialità, ancora una volta qualcosa che non era esattamente chiara quando sono cresciuta”.

Drew Barrymore non odia il sesso, sottolinea lei



approfondimento

Charlie’s Angels, la reunion: Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz

"Sono in una fase completamente diversa della mia vita e forse nel prossimo futuro avrò una relazione... Per ora non è stata semplicemente una mia priorità", prosegue l’attrice nel suo post. "Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri. Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un'altra relazione. Non c'è niente di male in questo! Assolutamente, nulla di male. Non giudico! E anzi, festeggio il loro viaggio! Perché per alcune persone funziona davvero. Per me non ha funzionato".

Ma per fugare ogni dubbio, conclude dicendo che lei non odia assolutamente il sesso, cosa che ultimamente molti le starebbero dicendo. Il suo post inizia proprio con il racconto di una persona che, quando l'ha incontrata la prima volta, le ha detto che assomiglia molto a Drew Barrymore ma che lei è molto più serena (senza rendersi conto che stava parlando proprio con la vera Drew). E avrebbe poi aggiunto "E poi Drew Barrymore odia il sesso".

"Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che l'amore e il sesso non sono semplicemente la stessa cosa", dice Barrymore. "Quindi, per la cronaca, non odio il sesso!", ha voluto dichiarare a chiare lettere.



Trovate il post completo dell'attrice sul suo sito web, a questo link.