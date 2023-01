The Last of Us, cast e personaggi della serie TV

L'attesa è finita. I tanti che non vedevano l'ora di scoprire The Last of Us, adattamento tv del celebre videogioco, possono iniziare a gustarsi, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su Now, la prima puntata in versione sottotitolata andata in onda in simulcast con gli USA alle 3 del mattino italiane, in replica alle 21:15 su Sky Atlantic e disponibile on demand. Dal 23 gennaio sarà disponibile la versione doppiata. Facciamo un ripasso degli attori e dei personaggi della serie