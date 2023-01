The Last of Us: chi è Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie

Diciannove anni, nata a Nottingham, in Inghilterra, ha già alle spalle ruoli in serie di alto livello, come quello di Lyanna Mormont in Game of Thrones, che ha lanciato la sua carriera ad appena 13 anni Condividi

Dal videogame alla serie tv. The Last of Us è pronta ad arrivare in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da lunedì 16 gennaio, quando il primo episodio in lingua originale sottotitolato in italiano sarà trasmesso in simulcast con gli Stati Uniti, alle 3 del mattino italiane. E da subito gli spettatori faranno la conoscenza di Ellie, co-protagonista con Joel di un'avventura on the road fatta di lotta per la sopravvivenza e momenti di emotività intensa, interpretata nella serie tv da Bella Ramsey. Ecco chi è.

Ha iniziato a recitare a quattro anni leggi anche The Last of Us, quando esce e dove vedere la serie TV in italiano Nata a Nottingham il 30 settembre del 2003, Bella Ramsey è un’attrice britannica diciannovenne, già nota agli appassionati di serie tv, al pubblico americano di HBO e a quello italiano di Sky. Ha iniziato a recitare per hobby all’età di quattro anni, frequentando per sette anni i corsi della Stagecoach Theatre Arts a Loughborough. Lì il suo talento ha iniziato a sbocciare, diventando particolarmente evidente col trascorrere del tempo, fino a farle ottenere una parte importantissima nel 2016.

L'ESORDIO CON GAME OF THRONES leggi anche The Last of Us: chi è Pedro Pascal, l'attore che interpreta Joel Il ruolo che ha dato il via alla sua carriera è senza dubbio iconico e inserito in una serie di grandissimo successo. Bella Ramsey è stata infatti la Lyanna Mormont di Game of Thrones, giovanissima lady dell’Isola dell’Orso, sotto il regno di Grande Inverno. Un’interpretazione lodata unanimemente dalla critica. Debuttando nella sesta stagione, Bella Ramsey è stata parte del cast fino al finale, nella nona.

GLI ALTRI LAVORI IN TV E AL CINEMA leggi anche The Last of Us, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Nel 2020 ha recitato in un’altra serie HBO, la seconda stagione di His Dark Materials (la terza è attualmente in corso su Sky Atlantic). Nel 2021 è stato annunciato che avrebbe interpretato il ruolo di Ellie in The Last of Us. Bella Ramsey ha recitato anche al cinema, debuttando nel 2017 col cortometraggio Eleftheria e lavorando poi con registi come Etan Cohen (Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina) e Lena Dunham (Catherine).

IL RUOLO IN THE LAST OF US vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv In una recente intervista ha definito The Last of Us ancora “più coinvolgente” di Game of Thrones dal punto di vista recitativo: “Non ho mai avuto a che fare molto con gli Estranei – ha raccontato – quello era tutto green screen per me. Ero in un enorme spazio verde di 20 piedi. The Last of Us è stato molto più coinvolgente”. Il motivo? Il fatto di esser stata inseguita da “mostri” in carne e ossa: “Attori terrificanti che hanno lavorato con un coach per compiere quel tipo di movimenti e tutto il resto. Sì, è stato molto spaventoso”.