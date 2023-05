Tom Cruise con Vin Diesel e Ludacris al Gran Premio di Formula Uno

I mondi di Top Gun e Fast & Furious si sono incontrati in nome della passione per i motori e l’alta velocità Condividi

La passione per i motori ha riunito alcune grandi star di Hollywood a Miami in occasione del Gran Premio di Formula Uno. Tom Cruise ha incontrato Vin Diesel e Ludacris all'evento condividendo sui social delle foto insieme. "Maverick incontra Toretto...", ha scritto Diesel nella didascalia del post facendo riferimento ai loro rispettivi personaggi iconici dei franchise Top Gun e Fast & Furious. Ludacris ha ripubblicato la foto sul suo Instagram, aggiungendo le parole "The Winners Circle".

Hollywood al Gran Premio Diversi utenti hanno commentato il post di Vin Diesel suggerendo l’idea di un crossover tra i franchise, con una scritta: "Tom Cruise non potrebbe essere uno dei cattivi (di Fast & Furious). È tosto”. Riferendosi a un altro famoso franchise d'azione di Cruise, un altro ha scritto sui social: "Mission Impossible 8: It's All About Family". Entrambi hanno in uscita due nuovi film che promettono di conquistare il box office a breve. Cruise sarà il protagonista di Mission Impossible - Dead Reckoning, mentre Diesel sarà presto al cinema con Fast X. approfondimento Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, terminate le riprese

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Tom Cruise: da Top Gun a Mission Impossible, una star sempre in azione Dal primo Top Gun al recente Maverick, senza dimenticare l'iconica serie Mission: Impossibile, in cui veste i panni dell'agente Ethan Hunt. Tutte le pellicole 'action' dell'attore statunitense. LA FOTOGALLERY Top Gun, film del 1986 di Tony Scott, è considerato universalmente il trampolino di lancio della carriera di Tom Cruise. Nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell ha conquistato il cuore di un'intera generazione. Oscar per la migliore canzone con “Take my breathe away”, scritta da Giorgio Moroder per i Berlin. Nel cast anche Kelly McGillis (foto), Anthony Edwards e Val Kilmer (Foto: UIP) Nel 1996 esce la pellicola che consacra l’attore come action hero, Mission: Impossible. Il primo capitolo della saga è stato diretto da Brian De Palma. Tom è l’agente Ethan Hunt, membro di una sezione speciale della Cia a cui spetta l’ingrato compito di risolvere le situazioni più difficili e delicate (Foto: UIP) Diretto da John Woo, Tom Cruise torna nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2000 con il secondo capitolo di Mission: Impossible. Inseguimenti, fughe da esplosioni e spionaggio condiscono la pellicola (Foto: UIP)

Da Mission: Impossible a Fast X I dettagli della trama di Mission Impossible - Dead Reckoning sono ancora nascosti, ma lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie ha recentemente annunciato a marzo che la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham reciterà al fianco di Tom Cruise nel film in uscita. Per quanto riguarda Diesel e Ludacris, si stanno preparando per l'uscita nelle sale di Fast X, che vede Jason Momoa come un nuovo antagonista che vuole vendicarsi dopo essersi sentito offeso da Dom Toretto. Il co-sceneggiatore Justin Lin doveva originariamente dirigere il film, ma ha annunciato ad aprile che si sarebbe dimesso dal lavoro. Lin ha precedentemente diretto cinque film della serie, tra cui F9 del 2021.