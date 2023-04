Fast X sarà diviso in due parti, con la seconda in uscita nel 2025

Il capitolo finale a tutta velocità è in arrivo a maggio, ma Vin Diesel ha annunciato che la saga si concluderà nel 2025 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sembra che il traguardo sia finalmente in vista per Dom Toretto e la sua famiglia. Il prossimo capitolo Fast X arriverà nei cinema il 19 maggio come "l'inizio della fine" per l'epico franchise ad alto numero di ottani. Era solo questione di tempo prima che i fan iniziassero a chiedersi quando la saga si sarebbe conclusa ufficialmente e ora abbiamo la risposta ufficiale. Vin Diesel è stato al CinemaCon di Las Vegas per annunciare che Fast X sarà diviso in due parti e l’ultima corsa esplosiva sarà al cinema nel 2025.

Il franchise più longevo della storia del cinema L’attore legato a questa saga che ha avviato in compagnia del compianto amico e collega Paul Walker, è apparso sul palco durante la presentazione del film a Las Vegas insieme ad altri membri del cast come Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Sung Kang per fare l’annuncio ufficiale. Riflettendo sulla longevità del franchise - attualmente al suo terzo decennio - Diesel ha dichiarato: "Fast è ora il franchise più longevo nella storia del cinema con gli stessi attori che interpretano gli stessi personaggi". Ha poi continuato esprimendo gratitudine per i fan, aggiungendo "Grazie per averci creato, adottandoci come una saga mondiale, speriamo di rendervi orgogliosi”. approfondimento Fast X, il regista non esclude la morte di alcuni personaggi

Cosa sappiamo di Fast X Parte 2 Anche se manca ancora quasi un mese alla Parte 1, i preparativi per la Parte 2 sono già in fermento. Da poco è stato confermato che il regista Louis Letterier sarà al timone anche della Parte 2 dopo essere subentrato per dirigere la Parte 1 in sostituzione del regista originale Justin Lin. I film sono stati precedentemente descritti come un finale diviso in due parti della Fast Saga, quindi avere lo stesso regista per accompagnare la storia fino alla fine è anche una scelta logica. approfondimento Fast X, Louis Leterrier dirigerà anche il prossimo film

Fast X: di cosa parla e chi c’è nel cast Fast X ritrova Dom Toretto e la sua famiglia allargata affrontare il malvagio Dante interpretato da Jason Momoa, un cattivo con un vecchio conto in sospeso. Nel cast del decimo capitolo si uniscono anche Brie Larson nei panni di una donna misteriosa di nome Tess, così come la leggenda del palcoscenico e dello schermo Rita Moreno che interpreterà la nonna di Toretto. Con la storia che abbraccia due film e probabilmente con più di uno scontro epico ad alta velocità, è probabile che il caos di Dante si riversi nella Parte 2, anche se ovviamente nulla è stato annunciato o confermato. Nel cast di Fast X tornano poi Brewster, Rodriguez, Gibson e Kang, oltre a Chris "Ludacris" Bridges, Jason Statham, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood e John Cena. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film