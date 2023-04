Fast X, il regista non esclude la morte di alcuni personaggi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Questo è il bello di arrivare vicino alla fine di questo franchise: non devo dire, “Oh, be’, questi personaggi vivranno per sempre”. No. Potrebbe non succedere, perché è la fine. Solo nei western i cowboy galoppano verso il tramonto. Questo è decisamente diverso. La cosa mi ha concesso la libertà di alzare la posta in gioco più di quanto non l’abbiano fatto finora”. In un’intervista rilasciata a Total Film Magazine Louis Leterrier, regista di Fast X, il decimo episodio della saga di Fast & Furious, non ha escluso che le due ultime tappe cinematografiche del franchising (che includeranno anche il prossimo Fast & Furious XI) potranno implicare la morte di alcuni protagonisti e ha affermato che, anzi, proprio le prospettive di mancata sopravvivenza dei personaggi sono state per lui fonte di ispirazione. Leterrier ha sostituito il collega Justin Lin, che aveva diretto cinque film della saga ma che, a causa di un litigio con Vin Diesel, ha infine rinunciato all’incarico. Secondo una fonte, infatti, Lin avrebbe sbattuto la porta dicendo: “Questo film non vale la mia salute mentale”. Dopo aver preso in mano le redini della regia, Leterrier ha modificato interamente la storia originale di Lin: “Ho dovuto cambiare tutto. Dovevo farlo funzionare. Non dormo! C’è tanto da fare. [Ma] è la corsa da brivido della vita”.