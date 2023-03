Fast XI, Vin Diesel: "Ci sarà un degno saluto a Paul Walker"

Come riportato in esclusiva da Games Radar, Vin Diesel ha dichiarato: “Non potrei immaginare il finale di questa saga senza un degno saluto a Brian O’Conner”

Mentre cresce l’attesa per l’uscita del decimo film della saga , in arrivo il 18 maggio, Vin Diesel e il regista Louis Leterrier hanno fornito un’anticipazione su Fast XI che segnerà la chiusura del franchise cinematografico di successo mondiale.

vin diesel, le dichiarazioni dell’attore

Il decimo e undicesimo capitolo faranno calare il sipario sulla saga. Come riportato in esclusiva da Games Radar, Louis Leterrier ha dichiarato a Total Film Magazine: “Questa è la bellezza di arrivare vicini alla fine di questo franchise: Non devo andare ‘Questi personaggi vivranno per sempre’”.