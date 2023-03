Fast X, Michelle Rodriguez parla del finale a sorpresa del film

Michelle Rodriguez ha proseguito: “Mettiamola così. Sarà tipo ‘Davvero? Cosa?’ In quel modo! Così è come mi sono sentita in sala”.

Le dichiarazioni dell’attrice hanno ovviamente suscitato grande interesse, ma bisognerà attendere ancora per un po’ per l’uscita del film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 maggio .

A febbraio l’account Instagram di Total Film ha pubblicato uno scatto inedito della pellicola ritraente Jason Momoa nei panni di Dante. Il regista ha dichiarato a riguardo: “Dante è in soggezione di fronte a Dom. Lo ha analizzato. Non c’è nessun posto in cui nascondersi perché conosce Dom meglio di quanto conosca sé stesso. Dom trova davvero il giusto avversario in Dante”.