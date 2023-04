L’ultimo capitolo del franchise di Vin Diesel vedrà Toretto e la sua squadra combattere un nuovo cattivo interpretato da Jason Momoa Condividi

Louis Leterrier conferma la sua presenza nella famiglia allargata di Dominic Toretto. Il regista di Transporter, infatti, dirigerà il prossimo film di Fast and Furious, l'ultimo capitolo del noto franchise associato alla figura di Vin Diesel. Un gran finale che arriva come progetto complementare a Fast X, il decimo capitolo della saga in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 10 maggio.

Louis Leterrier e il franchise Fast and Furious Louis Leterrier non è affatto nuovo alle dinamiche di velocità e motori di Fast and Furious. Lo scorso maggio, il regista ha sostituito Justin Lin alla direzione di Fast X, trovando subito una connessione incredibile con il team di produzione del franchise, che include la produttrice Diesel e gli attori storici Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson e Charlize Theron. "Louis si è unito al team di Fast & Furious senza soluzione di continuità, con una comprensione innata del franchise che è più forte che mai dopo due decenni. Sotto la sua direzione, Fast X è un thriller ad alta intensità con tutta l'azione spettacolare, le emozioni e i colpi di scena che i fan si aspettano", ha detto il presidente della Universal Pictures Peter Cramer. "Siamo entusiasti che continuerà a lavorare sulla sedia del regista". D’altronde, Louis Leterrier è un regista piuttosto apprezzato nel settore, che vanta successi notevoli nella sua carriera. Tra questi vale la pena annoverare la produzione cinematografica Now You See Me, la celebre serie Netflix Lupin (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e la serie vincitrice dell’Emmy The Dark Crystal: La Resistenza. E, date le premesse, sembrerebbe proprio che i capitoli finali della saga di Vin Diesel renderanno onorare alla sua apprezzata carriera. approfondimento Fast XI, Vin Diesel: "Ci sarà un degno saluto a Paul Walker"

Il franchise più longevo di Universal Negli ultimi anni i film di Fast and Furious sono stati un vero e proprio successo per la Universal. Nel complesso, le produzioni hanno guadagnato più di 6 miliardi di dollari a livello mondiale, rappresentando il franchise più redditizio e più longevo dello studio. Per non parlare dell’incredibile successo che i film della saga raccolgono sui social media, dove il pubblico segue le vicende dei suoi protagonisti con costanza e dedizione. Ora, però, tutti gli occhi sono puntati sull’uscita di Fast X, il decimo capitolo del franchise in cui Toretto e la sua famiglia si ritrovano a dover affrontare un nuovo cattivo interpretato da Jason Momoa. Dopo il successo di Aquaman, l’attore torna a vestire i panni di Dante, un uomo in cerca di vendetta contro la squadra dopo un lavoro in banca andato storto in Fast and Furious 5. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film