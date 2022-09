Durante l’evento Tudum è stato annunciato il ritorno della prima serie d'Oltralpe a entrare nella top 10 americana di Netflix. Quale futuro attende il ladro più amato di Francia? Condividi

Alla fine della seconda stagione, Assane Diop dice alla sua famiglia che deve andarsene ma comunque non li perderà d’occhio. Avevamo lasciato il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy in fuga, dopo essere riuscito ad avere la propria vendetta su Hubert Pellegrini. Ora, come riassume lo stesso protagonista a favor di camera nel trailer, ha vendicato suo padre e ha protetto la famiglia. Sarebbe il momento giusto per scomparire nell’ombra ma c’è di nuovo bisogno di riapparire in scena per Assane, un ultimo ballo prima di abbandonare definitivamente la ribalta.

L’incorreggibile Lupin vedi anche Lupin 3, Omar Sy parla della terza stagione della serie TV Qualche mese fa Omar Sy aveva anticipato che la vendetta del suo personaggio non era da considerarsi completa, nonostante lo scontro nel finale della scorsa stagione con Pellegrini: “Ha fatto il grosso del lavoro ma non è completamente finito. Alla fine del decimo episodio della seconda stagione ci sono ancora delle domande cui non abbiamo risposto”, aveva spiegato l’attore di Quasi amici a luglio. A distanza di poco è stato lo stesso Sy ad annunciare al mondo che tanti di quei quesiti rimasti aperti troveranno risposta “prossimamente”. Lo ha fatto durante il Tudum 2022, il gigantesco evento con cui Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) annuncia tutte le sue prossime uscite più attese. La sinossi diramata da Netflix per questa stagione ci racconta di un Assane Drop ormai lontano dalla famiglia e da Parigi ma incapace di sopportare la distanza dai suoi cari. Per questo decide di fare a moglie e figlio una proposta: lasciare insieme la Francia per iniziare una nuova vita. L’idea sarebbe anche buona se solo certi fantasmi del passato non fossero in grado di seguirti dovunque. La curiosità è tanta, anche per scoprire quale sarà quell’inaspettato ritorno anticipato dalla stessa piattaforma.

Allons enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé vedi anche Lupin, furto sul set della serie TV Netflix Lupin è stata la prima serie francese ad arrivare nella Top 10 delle più viste anche negli Stati Uniti e ci è riuscita già nel giorno della sua uscita, l’8 gennaio 2020. In tanti Paesi è arrivata praticamente subito al primo posto tra gli show più guardati sulla piattaforma. Un successo di tali proporzioni era insperato anche per chi aveva partecipato al progetto: “E’ stato fantastico essere al numero uno in Giappone, Corea, Brasile e altri Paesi che sono molto, molto lontani da casa. Siamo stati molto incuriositi e davvero felici: si è trattato di una vera sorpresa”, ha raccontato Omar Sy. Ad aiutare il successo dello show ha contribuito sicuramente la capacità di dare una nuova chiave di lettura al personaggio inventato da Maurice Leblanc nel 1905. Assane Diop è un personaggio tutto nuovo, moderno e lontano anche dall’incarnazione vista in fumetti e cartoni giapponesi. Assane non è Lupin ma un ragazzo che, dopo aver visto suo padre distrutto da un potente, decide di fare sue le regole del ladro gentiluomo raccontato nei romanzi. Lupin non usa violenza e sceglie accuratamente le sue “vittime”. È un personaggio con cui è facile empatizzare, tanto che uno dei punti forti della serie è proprio raccontare come sia in fondo oggi molto polarizzante una personalità del genere. Già nel trailer ci si chiede se si tratti di un criminale o di un eroe. Il ladro più inafferrabile di Francia è una figura di grande fascino e avete la fortuna di trovarlo (almeno voi) senza difficoltà: basta scorrere il catalogo di un servizio di streaming.