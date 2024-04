Brigitte Macron sul set a Parigi



Le foto e i video rubati dal set francese di Emily in Paris mostrano Brigitte Macron col suo iconico caschetto biondo intenta a parlare con i professionisti al lavoro sulla quarta stagione dello show le cui riprese sono partite a inizio gennaio, come aveva sottolineato la protagonista Lily Collins con un post su Instagram.

Da settimane Collins e compagni sono intenti a portare avanti la narrazione affinché il quarto ciclo di episodi sia pronto per la messa in onda inizialmente prevista per la fine del 2024, appuntamento che per ora non trova conferme visti i ritardi causati dagli scioperi che hanno fatto slittare l'apertura del set di vari mesi.

Brigitte Macron potrebbe interpretare sé stessa nella quarta stagione di Emily In Paris - cosa non nuova per lei che ha recitato nello stesso ruolo, qualche anno fa, nella serie della tv francese Vestiaires - e l'ipotesi è confermata dal fatto che il look con cui è apparsa sul set non è diverso da quelli che sfoggia abitualmente. Sobria ed elegante, la moglie di Emmanuel Macron ha indossato un blazer scuro per la sua fugace apparizione sul set all'aperto dove, poco distante, c'era anche Lily Collins con un soprabito a mantella e un basco di lana, uno dei tanti del guardaroba del suo personaggio.

C'è comunque molta discrezione a proposito del ruolo della guest star ma l'ipotesi più attendibile è che Macron sia tirata in ballo dagli autori con riferimento al lavoro di pr della protagonista, un po' come era successo in uno degli episodi della prima stagione della serie.