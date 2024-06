Like a Dragon: Yakuza, in arrivo la serie live action dal videogame

La piattaforma di streaming Prime Video lancerà uno show che adatta la famosa serie di videogiochi della SEGA. Il progetto, che mescola crime, suspense e azione, è composto da sei episodi. A dirigere ci sono Take Masaharu (100 Yen Love) e Takimoto Kengo (Kamen Teacher). Takeuchi Ryoma recita nel ruolo del protagonista, Kiryu Kazuma. A dare la notizia in esclusiva è stato il magazine americano Variety



Su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriverà Like a Dragon: Yakuza, la serie live action che adatta l’omonimo videogioco. A dare la notizia in esclusiva è stato il magazine americano Variety.

La piattaforma di streaming lancerà uno show tratto dalla celebre serie videoludica della SEGA. Il progetto, che mixa crime, suspense e azione, è composto da sei episodi. A dirigere ci sono Take Masaharu (100 Yen Love) e Takimoto Kengo (Kamen Teacher). Takeuchi Ryoma recita nel ruolo del protagonista, Kiryu Kazuma. Uscirà in streaming su Prime Video in due blocchi di tre episodi l’uno, il primo in uscita il 25 ottobre 2024 e il secondo atteso per il 1° novembre, con versioni sottotitolate e doppiate in 30 lingue.



Due periodi per l'ambientazione: il 1995 e il 2005 La storia della serie è ambientata in due periodi, il 1995 e il 2005. Segue la vita di un guerriero Yakuza animato da un forte senso di giustizia, dovere e umanità.

La sceneggiatura e la storia sono di Sean Crouch e Nakamura Yugo, con una sceneggiatura giapponese di Yoshida Yasuhiro e Yamada Kana. Rilasciata nel 2005 da SEGA, la serie di videogiochi Yakuza ha riscosso un grande successo.

Lo show mostra gangster feroci ma appassionati La serie Like a Dragon: Yakuza mostra le vite di gangster feroci ma appassionati e segue anche varie persone che vivono in un grande distretto di intrattenimento, Kamurochō, un distretto fittizio modellato sul violento quartiere Kabukichō di Tokyo, che funge da sfondo al gameplay. La serie live action in arrivo "mostra il Giappone moderno e le storie drammatiche di questi personaggi intensi, come il leggendario Kazuma Kiryu, che i giochi in passato non hanno potuto esplorare", si legge in una dichiarazione ufficiale di Prime Video.

La produzione è a cura di The Fool. I produttori esecutivi sono Erik Barmack, Roberto Grande e Joshua Long.

Il regista: “Il mio cuore, la mia anima e l’esperienza” “Ho riversato il mio cuore, la mia anima e l’esperienza che ho accumulato in 35 anni in Like a Dragon: Yakuza”, ha detto il regista Take, come riporta in esclusiva Variety. “L'attrazione sfrenata per i contenuti giapponesi dal Giappone e da altre parti del mondo è cresciuta esponenzialmente. Mentre Prime Video Japan continua a offrire una varietà di contenuti attraverso generi diversi, adattare una serie di videogiochi di fama internazionale che ha una tale risonanza profonda e personaggi stratificati presenta un fascino unico e rende la visione estremamente coinvolgente”, ha detto James Farrell, capo degli originali internazionali di Amazon MGM Studios.

Masayoshi: “Un modo oggettivo per godersi lo show”

“Dal giorno in cui ho messo penna su carta per il copione originale di Yakuza, non ho mai pensato di rivisitare il mio lavoro sulla serie", ha detto Yokoyama Masayoshi, capo di Ryugagotoku Studio e produttore esecutivo. "Questo perché comprendo fin troppo bene le sfide e le difficoltà che comporta rifare un titolo finito. Tuttavia, se mai venissi mandato nel passato attraverso qualche scherzo cosmico, questa è l’esperienza che vorrei creare. Se dovessi passare attraverso il tritacarne comunque, vorrei creare le versioni più coinvolgenti di Kamurochō e Kazuma Kiryu ch’io possa fare. Mentre i giochi ti permettono di vivere il loro mondo attraverso una lente soggettiva, questo adattamento sarà il modo oggettivo per godersi lo spettacolo. Non ho dubbi che i fan della serie saranno attratti da come porta i giochi alla vita e aggiunge nuove sorprese. Sono sicuro che i nuovi arrivati si sentiranno coinvolti semplicemente dal realismo crudo dello spettacolo”, ha aggiunto Yokoyama Masayoshi.