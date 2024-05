Il film live action su The Sims prodotto dalla diva di Hollywood (protagonista e anche tra i produttori di Barbie) sarebbe diretto verso Amazon MGM Studios, che ne avrebbe acquisito i diritti dopo uno scontro con Netflix, secondo quanto riportato da Puck via GameSpot



Lo scorso marzo è stato annunciato il prossimo arrivo del film The Sims, una pellicola che adatta il celebre videogioco di simulazione di vita che verrà prodotta da Margot Robbie. Il lungometraggio live action su The Sims che vede lo zampino della diva di Hollywood (protagonista e anche tra i produttori del film blockbuster Barbie) sarebbe diretto verso Amazon MGM Studios, che ne avrebbe acquisito i diritti dopo uno scontro con Netflix. La notizia è stata riportata da Puck via GameSpot. Secondo quanto emerso dal report condiviso da Puck, sarebbe scoppiata una vera e propria guerra di offerte per The Sims. E infine a vincerla pare siano stati gli Amazon MGM Studios, che avrebbero battuto anche Netflix. Il report in questione sottolinea che Netflix avrebbe perfino offerto di più rispetto al competitor, tuttavia l’obiettivo di LuckyChap Entertainment (la casa di produzione di Margot Robbie) è quello di approdare nelle sale cinematografiche, motivo per cui Amazon MGM Studios avrebbe trionfato. La scelta di voler arrivare a tutti i costi al grande schermo è importante, alla luce soprattutto dell'enorme successo raggiunto da un altro film prodotto da Robbie, ossia Barbie. La pellicola diretta da Greta Gerwig ha trionfato proprio al cinema, trasformando la visione di quel film anche in un fenomeno sociale, in un momento di aggregazione, con tanto di outfit rosa indossati dagli spettatori e tante altre chicche, eventi e tendenze collaterali (non da ultima, negli Stati Uniti ricordiamo che è esploso anche il fenomeno Barbenheimer, che ha portato il pubblico a guardare di filata sia Barbie sia Oppenheimer).



Inoltre negli ultimi anni gli spettatori hanno dimostrato di apprezzare molto di più gli adattamenti di videogiochi proposti sul grande schermo rispetto a quelli che escono in streaming. Un esempio? L'enorme successo riscosso dalla trilogia di Sonic. Un altro? Super Mario Bros – Il Film.



LuckyChap e Vertigo Entertainment sono al lavoro sul film La diva di Hollywood protagonista di Barbie sta realizzando un film sul videogame tra i più amati della storia delle saghe videoludiche. Ricordiamo che del film dedicato alla bambola Mattel lei non era “solo” l’interprete principale ma figurava anche tra i produttori. LuckyChap e Vertigo Entertainment si stanno unendo per pubblicare un adattamento cinematografico del famoso gioco videoludico di simulazione di vita.

Dopo il successo di Barbie, la casa di produzione di Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara e Sophia Kerr, LuckyChap, si è unita a Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment per pubblicare un adattamento cinematografico del gioco molto amato. I primi a riportare la notizia, lo scorso marzo, sono stati i magazine americani Variety e The Hollywood Reporter, subito dopo ripresi da quelli di tutto il mondo. La regista di Loki, Kate Herron, è a bordo per lavorare al progetto e scriverà anche la sceneggiatura, insieme a Briony Redman, secondo le fonti dei sopracitati magazine statunitensi.

L’annuncio del film di The Sims arriva dopo il successo di Barbie La notizia relativa all'adattamento cinematografico di The Sims è arrivata a marzo 2024, appena dopo i numerosi successi e le candidature di Barbie durante la stagione dei premi del 2024, in primis gli Oscar. La commedia, basata sulla celebre bambola Mattel, ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino globale. LuckyChap di Margot Robbie ha anche prodotto il film del 2023 Saltburn, con protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi. Dopo l'uscita di Barbie, Robbie ha detto che sapeva che sarebbe stato un successo. L’attrice e produttrice 33enne ha dichiarato a Collider: "Penso che la mia proposta nella riunione per il via libera abbia fatto leva sul fatto che gli studi cinematografici hanno prosperato tanto quando sono stati abbastanza coraggiosi da accoppiare un'idea grande con un regista visionario”, queste le parole di Robbie. E l’esempio che ha fatto durante quella fatidica riunione, poi riportato nella sua intervista a Collider, nel "citare qualcosa che è stato incredibile e ha fatto un sacco di soldi agli studi nel corso degli anni" è stato: "dinosauri e Steven Spielberg". Margot Robbie ha aggiunto: “E ho detto loro, 'E ora avete Barbie e Greta Gerwig’. E penso di aver detto loro che avrebbe fatto un miliardo di dollari, forse stavo esagerando, ma dovevamo fare un film, capito?!”. Ma comunque Margot Robbie non stava affatto esagerando, come poi abbiamo scoperto, dato che il suo film ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino globale.

