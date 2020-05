The Sims 4, un trailer annuncia l'espansione "Vita ecologica"

In uscita il 5 giugno prossimo, ma preordinabile anche prima, sarà disponibile per Mac, Pc, Xbox One e PS4 e permetterà di far vivere ai propri personaggi uno stile di vita all'insegna del "green"

The Sims 4 è un videogioco di simulazione di vita della celebre serie “The Sims”, sviluppato da Maxis e distribuito da Electronic Arts. Annunciato nel 2013, era poi stato distribuito l’anno successivo in Europa e negli Stati Uniti, mentre è sbarcato su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal novembre 2017. Oggi EA, dalle pagine del proprio sito e dai profili social del videogioco, ha annunciato l’arrivo dell’espansione “Vita Ecologica”, in uscita il 5 giugno prossimo, ma preordinabile anche prima, per Mac, Pc, Xbox One e PS4.

I dettagli dell’espansione

“Annidata a ridosso di una cava accanto all'acqua, Evergreen Harbor vanta una bellezza naturale a lungo deturpata dall'inquinamento. Nel corso degli anni è diventata... beh, tutt'altro che verde. Smog e aria sporca ammantano il cielo, l'immondizia si è accumulata nei lotti vuoti e i rifiuti sono disseminati per le banchine portuali: non ha proprio l'aria dell'ambiente ideale dove pescare. Ma in The Sims 4 Vita Ecologica Expansion Pack, tocca ai vostri Sims riportarla agli antichi fasti!”. Con questo messaggio gli sviluppatori hanno voluto descrivere questa nuova espansione legata al titolo, improntata evidentemente a tematiche green. I personaggi creati dagli utenti nel videogioco infatti, sbarcheranno proprio a Evergreen Harbor e dovranno scegliere dove insediarsi, scegliendo tra tre quartieri distinti. In essi, attraverso le scelte che imporrà il giocatore, i Sims cercheranno di raccogliere i frutti del proprio stile di vita verde cercando di perseguire azioni dall'impronta ecologica. Bisognerà far pulizie oppure riciclare oggetti ancora funzionanti che si trovano tra i rifiuti e non sono affatto da buttare. “Un televisore di prima generazione rappresenta un nostalgico ma funzionale ritorno al passato! Certo, su un materasso potreste trovare una macchia di caffè e qualche strappo, ma lo si può sistemare o anche usare così com'è. E un forno bruciacchiato è del tutto a posto dopo avergli dato una ripulita. Non c'è motivo di comprare il nuovo quando in definitiva è possibile arredare tutta la casa senza spendere nulla!”, dicono da Electronic Arts.

Il trailer

Si potranno poi scegliere due nuove carriere in “The Sims 4 Vita Ecologica”. Una come progettisti civili, cercando di riqualificare la cittadina di Evergreen Harbor, l’altra come artigiani freelance vendendo, nel tempo libero, prodotti con un Tavolo dell'Imprenditore allo spazio comunitario, con lo scopo, per esempio, di finanziare iniziative verdi o supportare l'autosufficienza. Per lanciare l’espansione, EA ha pubblicato sul web un breve video trailer di presentazione.