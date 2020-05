Gamescom 2020, ufficiali le date: evento online dal 27 al 30 agosto

Una delle fiere legate al mondo dei videogiochi più importanti in assoluto, di solito in programma a Colonia in Germania, si svolgerà quest’anno completamente online, causa coronavirus. Ecco cosa aspettarsi dall'evento

La Gamescom è una delle fiere di videogiochi più importanti in Europa, se non nel mondo e si svolge ogni anno a Colonia, in Germania. La pandemia e l’emergenza sanitaria hanno fatto saltare numerosi eventi di rilievo, come l’E3 di Los Angeles , colpendo anche l’industria videoludica. Ma in molti casi le varie edizioni di questi eventi si potranno svolgere ugualmente, attraverso il web, ed è proprio ciò che succederà alla Gamescom edizione 2020 per cui sono state ufficializzate le date , da segnare sul calendario: dal 27 al 30 agosto.

Si parte il 27 agosto

Si partirà proprio il 27 agosto con l'Opening Night Live a cura di Geoff Keighley che sul suo canale Twitter ha annunciato la preparazione di “uno show spettacolare, che rappresenterà anche il gran finale della Summer Game Fest", altro evento digitale che il celebre giornalista sta portando avanti in questo periodo e che durerà per tutto il corso dell’estate. Si tratterà solo dell’inizio, per un evento che promette, come ogni anno d’altronde, di far scoprire agli appassionati di videogiochi tutto ciò che accadrà nei prossimi mesi attraverso interessanti anteprime mondiali, notizie, spettacoli ed eventi ad hoc. Il punto di riferimento, ovviamente sarà il web e quindi da tenere d’occhio sarà il portale gamescom.global che permetterà di avere accesso a tutti gli appuntamenti già messi in programma dagli organizzatori. “Per il 2020, tutte le nostre energie sono indirizzate verso il digitale. In breve tempo e lavorando in stretta collaborazione con alcune delle più importanti software house del mondo, siamo stati in grado di sviluppare un concetto potente e mirato per la Gamescom 2020. Stiamo preprando spettacoli sorprendenti, numerose anteprime mondiali, annunci e promozioni speciali che metteranno tutto il mondo dei videogiochi in fermento", ha scritto nel comunicato ufficiale dell’evento Felix Falk, amministratore delegato dell'associazione dell'industria dei videogiochi tedesca e sponsor della manifestazione.

Alcuni appuntamenti

Tra gli altri eventi già annunciati ci sarà “Awesome Indies”, dove si potranno scoprire tutti gli annunci e le notizie importanti relativi ai titoli indie più attesi. Un'altra novità sarà il “Daily Show”, che racconterà su base giornaliera le evoluzioni del mondo dei videogiochi da qui ai prossimi mesi, con l’intervento di esperti e responsabili delle varie case di sviluppo. Ecco poi il “Best of Show”, in programma come chiusura della Gamescom 2020, il 30 agosto. Questo nuovo formato chiuderà l'evento con un riepilogo dei momenti salienti della manifestazione e premierà i migliori titoli di cui si è discusso nel corso dell’evento.