EA Play Live 2020 si terrà a giugno in streaming e senza pubblico

L’EA Play si terrà anche quest’anno, ma sarà un’edizione diversa dalla precedenti. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali del colosso videoludico. Non ci sarà il pubblico e nemmeno un vero e proprio palcoscenico. Ad annunciare l’evento online è la stessa Electronic Arts, che ha svelato anche la nuova data dell’EA Play Live 2020. Il giorno da fissare sul calendario è l’ormai prossimo 12 giugno. Gli appassionati di videogiochi italiani potranno seguire la presentazione in diretta, dall’una di notte. Nel corso dell’evento Electronic Arts svelerà al grande pubblico diversi contenuti inediti relativi ai prossimi titoli. Il colosso videoludico Arts potrebbe avere in serbo la presentazione non solo di nuovi titoli sportivi, ma anche di Apex Legends e Battlefield 6. Tuttavia, bisognerà attendere la data dell’appuntamento per avere notizie certe a riguardo.

EA Play 2020 rientra nei Summer of Gaming

EA Play 2020 rientra nei Summer of Gaming organizzati da IGN, un’iniziativa digitale promossa per cercare di offrire una vetrina ai maggiori produttori di videogiochi a livello globale, con l’obiettivo di sostituire in parte lo spazio offerto dalla fiera di Los Angeles, l’E3 2020, annullata quest’anno per via della pandemia di coronavirus. Ai Summer of Gaming, che inizieranno a giugno, prenderanno parte aziende del settore del calibro di 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, che tramite il network statunitense e i suoi potenti canali comunicativi sveleranno al mondo tutte le loro novità.

PlayStation Now: i titoli disponibili a maggio anticipati da un leak

Tra le ultime novità del settore, un nuovo leak, apparso su Reddit, potrebbe aver svelato i titoli gratuiti del mese di maggio per gli abbonati a PlayStation Now, il servizio on demand che permette l'accesso istantaneo ad un'enorme collezione comprendente più di 700 giochi tra PS4, PS3 e PS2.

Si tratterebbe di “Rainbow Six Siege”, “The Evil Within 2” e “Get Even”. Tuttavia, si tratta per ora solo di indiscrezioni. Solo con l’annuncio ufficiale di PlayStation potremmo avere certezze a riguardo.