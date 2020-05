PlayStation Now: i titoli disponibili a maggio anticipati da un leak

PlayStation Now, il servizio on demand che permette l'accesso istantaneo ad un'enorme collezione comprendente più di 700 giochi tra PS4, PS3 e PS2, con nuovi titoli aggiunti ogni mese, avrebbe in programma per gli abbonati, a maggio, un trittico davvero interessante. Si tratterebbe di “Rainbow Six Siege”, “The Evil Within 2” e “Get Even”. Il condizionale però è d’obbligo: al momento, infatti, si tratta di un’indiscrezione trapelata in rete ma che molte testate di settore hanno considerato attendibile.

Lo sparatutto tattico

Il leak, apparso su Reddit e diventato presto virale sul web, avrebbe dunque indicato ben prima della conferma ufficiale di Sony, i nuovi titoli di PS Now, spiazzando anche i fan. Tutti fruibili in streaming oppure scaricabili sulla propria console, questi tre videogiochi sarebbero davvero una piacevole sorpresa per gli abbonati. Primo tra tutti “Rainbow Six Siege”, sparatutto tattico targato Ubisoft e pubblicato sul mercato nel 2015, è ancora oggi uno dei titoli del genere più apprezzati dalla community. Obiettivo del gioco è quello di eliminare i nemici: se si capita nella fazione degli assalitori facendo irruzione all’interno di un edificio o di difendersi da essi cercando di ucciderli se si capita in quella dei difensori. Il titolo si svolge solo in modalità multiplayer e non esiste una modalità storia, ma solo piccole missioni da svolgere in giocatore singolo per acquisire bonus di gioco. Ci sono cinque modalità di gioco: Nuova Recluta, Partita Veloce, Classificata, Non Classificata e Campo di Addestramento (giocabile sia in modalità online che offline). Le mappe sono scelte casualmente, così come gli obiettivi (ostaggio, bomba e presidio).

Tra horror e thriller

“The Evil Within” è invece un titolo del genere survival horror dedicato agli appassionati del genere, in un’oscura avventura all’interno della quale i giocatori dovranno vestire i panni di Sebastian Castellanos, un detective di polizia che, affiancato dai colleghi Julie Kidman e Joseph Oda, indaga su un macabro omicidio di massa al Beacon Mental Hospital. Qui i tre si troveranno ad affrontare una forza sovrannaturale e maligna, per cercare di portare a casa la pelle. Infine “Get Even” è un thriller psicologico con protagonista Black, un mercenario risvegliatosi all’interno di un manicomio e affetto da amnesia. L’uomo accetta di sottoporsi ad una specie di trattamento medico che può consentirgli di far rivivere alcuni ricordi per scoprire la verità su una particolare missione vissuta da lui stesso in passato.