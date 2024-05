Apple fa marcia indietro: scuse ufficiali per la pubblicità dell'iPad

Lo spot, pubblicato all'inizio di questa settimana, aveva suscitato un'ondata di critiche per il suo messaggio, ritenuto offensivo e distruttivo nei confronti della creatività ascolta articolo

Apple è stata costretta a chiedere scusa per la pubblicità del suo nuovo iPad Pro, intitolata "Crush!". Lo spot, pubblicato all'inizio di questa settimana, aveva suscitato un'ondata di critiche per il suo messaggio, ritenuto offensivo e distruttivo nei confronti della creatività. Nel video, una pressa idraulica distruggeva una serie di oggetti simbolo della creatività artistica, come telecamere, macchine fotografiche, strumenti musicali e persino libri. Secondo molti, questa rappresentazione suggeriva che l'iPad Pro fosse uno strumento superiore e capace di sostituire completamente la creatività umana. Lo spot era stato presentato in anteprima durante l'evento Let Loose insieme alla presentazione dei nuovi modelli di iPad Air e iPad Pro. A poche ore dalla pubblicazione del video, l'account Twitter del CEO di Apple Tim Cook ha ricevuto più di 2.500 commenti, la maggior parte dei quali esprimeva un atteggiamento negativo nei confronti della pubblicità.

Le accuse e le polemiche Le critiche non si sono fatte attendere, soprattutto sui social media, dove molti utenti hanno accusato Apple di arroganza e di mancanza di rispetto per il lavoro degli artisti. La polemica è stata alimentata anche da alcune personalità del mondo dello spettacolo, che hanno espresso il loro disappunto attraverso tweet e post. Sui social media, l'hashtag #AppleCrush è diventato virale, con utenti che esprimevano la loro indignazione per lo spot. Le critiche si concentravano sul messaggio negativo trasmesso dalla pubblicità, che sembrava suggerire che l'iPad Pro sia superiore alle forme tradizionali di creatività. Alcune persone hanno anche accusato Apple di insensibilità, data la difficile situazione economica che molti artisti si trovano ad affrontare. approfondimento Apple, presentati i nuovi iPad Air e Pro e il chip M4

La risposta di Apple Dopo giorni di silenzio, Apple ha finalmente reagito alle critiche. La società ha ritirato lo spot "Crush" da tutte le piattaforme e ha pubblicato una dichiarazione ufficiale di scuse. In una dichiarazione ufficiale, l'azienda ha ammesso di aver "mancato il bersaglio" con lo spot e si è scusata per il "dispiacere causato". Apple ha inoltre precisato che il video non intendeva offendere nessuno e che la creatività è un valore fondamentale per l'azienda. Come segno di rimostranza, Apple ha deciso di ritirare lo spot "Crush!" da tutte le piattaforme online. approfondimento Apple, cambiano ancora le regole sull’App Store: nel mirino anche iPad