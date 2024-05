Apple, presentati i nuovi iPad Air e Pro e il chip M4

I nuovi prodotti avranno connessioni internet più rapide, maggiori strumenti di AI e fotocamere potenti con inquadratura automatica ascolta articolo

Il mondo dei tablet di Apple si allarga. Sono tante, infatti, le novità annunciate oggi- 7 maggio- dal gigante tech di Cupertino sul fronte iPad tanto che Tim Cook ha parlato di questa giornata definendola "il più gran giorno per iPad da quando è stato lanciato". Durante l'evento vrituale "Let Loose" sono stati annunciati in particolare due prodotti che puntano a superare le differenze tra tablet e laptop. Stiamo parlando dell' iPad Air da 13″ e dell’iPad Pro OLED spesso solamente 5,1 millimetri. Insieme ai nuovi iPad arriva anche la Apple Pencil Pro che apre a creative possibilità di utilizzo dei tablet.

Il nuovo iPad Pro Il prodotto su cui Apple punta di più è il nuovo iPad Pro che offre prestazioni e portabilità di livello superiore in un design più sottile e leggero. Disponibile nei colori argento e nero siderale, il nuovo iPad Pro è disponibile in due misure: un modello più ampio da 13" e uno ultraportatile da 11". Entrambi i formati hanno il display più avanzato al mondo, l' Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem. Il segreto del nuovo iPad Pro è il nuovo chip M4, l’ultima generazione di chip Apple, che segna un enorme passo avanti in termini di performance e capacità. Il chip M4 ha un nuovo motore del display da cui dipendono la precisione, il colore e la luminosità del display Ultra Retina XDR.

Fonte Apple

Tutto merito del chip M4 Il nuovo design e il display innovativo del nuovo iPad Pro, sono possibili solo grazie ad M4, il chip Apple di ultima generazione che offre prestazioni notevolmente superiori. Il chip M4 si basa su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione ancora più efficiente nei consumi ed è perfetto per il design del nuovo iPad Pro. Grazie a un motore del display completamente nuovo e a tecnologie pionieristiche, il chip M4 porta sullo schermo Ultra Retina XDR livelli straordinari di precisione, colore e luminosità.

Le potenzialità dell’AI e i nuovi accessori Il nuovo iPad Pro è un dispositivo estremamente potente per l’intelligenza artificiale. Il nuovo iPad Pro con M4 ha il Neural Engine di Apple più potente di sempre: con una capacità di calcolo che arriva a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, è 60 volte più veloce del primo Neural Engine progettato da Apple per il chip A11 Bionic Inoltre, la versatilità e le capacità evolute di iPad Pro raggiungono livelli ancora maggiori con i nuovi accessori. Apple Pencil Pro introduce nuove potenti interazioni che portano l’esperienza d’uso a un livello superiore, e la nuova Magic Keyboard, più sottile e leggera, offre funzioniinnovative. Il nuovo iPad Pro, la nuova Apple Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard possono essere ordinati a partire da oggi, e saranno disponibili nei negozi da mercoledì 15 maggio.

Fonte Apple

I nuovi iPad Air 11" e 13" Oggi Apple ha presentato anche iPad Air 11" riprogettato e il nuovissimo iPad Air 13", entrambi superpotenziati dal chip M2. Per la prima volta, iPad Air è disponibile in due misure: il modello da 11" è superportatile, mentre quello da 13" ha un display più ampio, con tanto spazio in più per lavorare, studiare e giocare. Con prestazioni e funzioni evolute, indipendentemente dal modello, anche il nuovo iPad Air presenta innovazioni significative

Le nuove tecnologie La CPU, la GPU e il Neural Engine del chip M2 sono ancora più scattanti, ecco perché il nuovo iPad Air ha prestazioni ancora più elevate e tutta la potenza che serve per l'intelligenza artificiale. La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica ora si trova sul lato più lungo di iPad, per un'esperienza ottimale con le videochiamate. La connessione Wi-Fi è più veloce e i modelli Cellular supportano le reti 5G ultrarapide per restare in contatto ovunque. Con un design ultra-portatile, un'autonomia di un giorno intero, un brillante display Liquid Retina e il supporto per Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) e Magic Keyboard, iPad Air permette a chi lo usa di raggiungere livelli di produttività e creatività ancora maggiori.

Fotocamera frontale orizzontale Nell'iPad Air riprogettato, la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo si trova sul lato lungo del dispositivo. La funzione "Inquadratura automatica" sfrutta il machine learning per tenere automaticamente il soggetto al centro del campo visivo. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps. I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l'audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo.

Fonte Apple

Potente dispositivo per l'AI Grazie al chip M2 il nuovo iPad Air è un dispositivo straordinario per l'AI, essendo dotato di un Neural Engine 16-core più efficiente e più veloce del 40% rispetto al chip M1. Si potranno usare le funzioni intelligenti di iPadOS, come "Ricerca visiva", "Solleva il soggetto" e "Testo attivo" è ancora più immediato. Con a disposizione un vasto ecosistema di app che integrano funzioni AI evolute, l'utente può fare praticamente di tutto, come applicare l'ottimizzazione automatica in Photomator, che si avvale di modelli AI per migliorare le foto con un clic, o analizzare le proprie performance sportive in modi inediti sfruttando le funzioni di rilevazione del movimento di Onform.

Connessioni Wi-Fi 6E e 5G più rapide Il nuovo iPad Air è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E, che offre fino al doppio della velocità rispetto alla generazione precedente per scaricare file, giocare online e guardare film in streaming. Con i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G si può accedere a file, comunicare con altre persone e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular del nuovo iPad Air vengono attivati tramite eSIM, un’alternativa più sicura rispetto alla scheda SIM fisica che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto e trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo.