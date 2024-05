OpenAI sfida Google: sarebbe pronta a lanciare un motore di ricerca

OpenAI punta a togliere il monopolio a Google: secondo indiscrezioni che circolano sui social media l'azienda guidata da Sam Altman sarebbe infatti pronta a lanciare un motore di ricerca basato su ChatGpt . Il dominio https://search.chatgpt.com, così si chiamerebbe, è stato avvistato da un utente della piattaforma Reddit. Al momento visitando il sito appare la scritta "not found", mentre voci ufficiose indicano il 9 maggio come data di lancio.

Apple starebbe intensificando le trattative con OpenAI

"Nessuno ancora è riuscito a combinare i large language models e la ricerca, mi piacerebbe farlo", ha detto il mese scorso in un'intervista Sam Altman. "Google ti mostra 13 annunci e dieci link blu forse esiste un modo migliore per aiutare le persone a trovare le informazioni". Frasi che sembrano dichiarazioni di guerra. Google domina infatti il mercato da quasi 30 anni, ha una quota di mercato del 90% e sborsa ogni anno miliardi di dollari a Apple per rimanere la scelta di ricerca predefinita anche sugli iPhone. Nel puzzle tecnologico che si sta componendo alla luce dell'exploit dell'intelligenza artificiale, proprio Apple - secondo indiscrezioni di Bloomberg - starebbe intensificando le trattative con OpenAI per una possibile integrazione di ChatGpt sui melafonini. Sullo sfondo c'è Microsoft che ha finanziato pesantemete la società guidata da Sam Altman e ha iniziato ad integrare l'IA nel suo motore di ricerca Bing. È probabile che un aggiornamento sull'intelligenza artificiale e una risposta ad OpenAI arrivi a stretto giro da Google alla conferenza degli sviluppatori prevista il prossimo 14 maggio.