Open AI lancia l'accesso a Chat GPT anche senza avere un account

OpenAI ha iniziato ad aprire ChatGpt agli utenti senza un account: si tratta di una mossa per aumentare la base di utilizzatori. Non è più necessario quindi registrarsi per accedere al chatbot, che risponde così a chiunque visiti il sito web dell'applicazione. Su dispositivi Apple e Android invece l'app chiede sempre un profilo personale per fare domande all'IA. Intanto, proprio OpenAI continua a lanciare nuovi progetti basati su Gpt, il modello base di ChatGpt. L'ultimo è una piattaforma, a uso attualmente limitato, che può prendere spunto da un clip audio di 15 secondi per creare una voce sintetica completa. Il suo nome è Voice Engine. La volontà dell'azienda, come si legge in una nota ufficiale, è "rendere strumenti come ChatGpt ampiamente disponibili in modo che le persone possano sperimentare i vantaggi dell'intelligenza artificiale".