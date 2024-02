La scrittrice giapponese: ”Ecco perché scrivo libri con ChatGPT”

Si chiama Rie Qudan, ma è più probabile che la conosciate come la “scrittrice che ha vinto un premio letterario con un romanzo scritto con l'intelligenza artificiale". Le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa del Premio Akutagawa hanno fatto il giro del mondo. Su di lei e sul luo libro però le informazioni erano poche. L'abbiamo intervistata per conoscerla e scoprire la sua visione della letteratura tra presente e futuro

“Perché uso l’AI? Mi sento in dovere di superare i miei limiti e di trovare parole sempre più precise e più giuste”. A dirlo a Sky TG24 è Rie Qudan , ma forse la conoscerete come la “scrittrice che ha vinto un premio letterario con un romanzo scritto da ChatGPT ”. Il riconoscimento in questione è l’Akutagawa, il più importante in Giappone. Ogni due anni viene assegnato alle giovani promesse della letteratura nazionale. Durante la conferenza stampa successiva alla cerimonia di premiazione, Qudan ha dichiarato di aver scritto il 5% del libro con l'intelligenza artificiale e di essersi confrontata con il chatbot di OpenAI, come normalmente si fa un amico o un collega. Ha perfezionato così gli sviluppi della trama e i contorni dei personaggi, il loro universo emotivo, raggiungendo un grado di intimità tale nel dialogo con il software da capire meglio anche se stessa. In Giappone non ci si è troppo soffermati su questa scelta. L’utilizzo dell’AI è passato in secondo piano. I giurati si sono limitati a valutare la qualità dell’opera e il risultato finale ha messo d’accordo tutti. “La torre della simpatia di Tokyo” è stato definito “universale, perfetto, divertente”. Tutto liscio fino a quando la notizia ha varcato i confini del Giappone e fatto il giro del mondo, travolgendo l’autrice e il suo entourage. Qudan e i suoi collaboratori non hanno dubbi: “In Occidente c’è molta più diffidenza, se non ostilità, nei confronti dell’intelligenza artificiale”. A Est, invece, l’avvento dell’AI nella letteratura è accolto con un certo fatalismo, come un processo inevitabile.

Per capire cosa ci sia dietro la “scrittrice che ha vinto un premio letterario con un romanzo scritto da ChatGpt”, l’abbiamo intervistata. E abbiamo scoperto una ragazza di 33 anni che non è ossessionata dai robot, come si potrebbe pensare, ma che utilizza il web e i nuovi strumenti come tanti altri coetanei tra un selfie su IG e un retweet di autopromozione. Quando si parla di arte, però Qudan va oltre. Non vuole porsi limiti, inibire la sua creatività in nome della tradizione e di una fantomatica purezza della letteratura. Ha risposto alle nostre domande indossando la maglia del Milan, perché ama l'Italia, il cinema nostrano e in particolare i film di Luca Guadagnino. Quando le chiediamo chi sia la fonte d’ispirazione del suo romanzo, risponde: “Giorgio Agamben”, il filosofo che ha dato un importante contributo con nuovi termini e categorie a riformare il pensiero politico contemporaneo partendo dai concetti di "vita" e di "sacro"

Penso che la mia sia la prima generazione che possa parlare con onestà dei vantaggi e degli svantaggi della tecnologia. Da che ricordi, c’è sempre stato un PC in casa mia. E per quanto mi riguarda, ho sempre associato quello strumento alla possibilità di scrivere storie. Giocando con la tastiera iniziai a scrivere i primi racconti. È stato tutto naturale

Non solo in questo lavoro, ma anche in altri ho utilizzato strumenti tecnologici all'avanguardia, costruendo la storia attorno all’utilizzo della tecnologia. In "Schoolgirl", pubblicato nel 2021, avevo già impiegato gli “smart speakers” basati sull’intelligenza artificiale (N.d.r. Parliamo di dispositivi che utilizzano una tecnologia di assistenza virtuale e che sono dotati di una casa audio che permette di interagire)

Molto presto, quando ho cominciato a pensare alla natura dei personaggi. Dovevo tratteggiare la figura di una donna che era insofferente nei confronti dall'uso pervasivo dell'intelligenza artificiale (N.d.r. Il libro è ambientato in un futuro non definito in cui l’AI fa parte in modo preponderante della quotidianità) e per fornire un ritratto autentico ho avuto bisogno di utilizzare lo stesso strumento che era la causa della sua insofferenza

Il mio scopo è continuare a perseguire un'attività artistica che venga valorizzata dalla tecnologia e che esprima al meglio la bellezza dell'esistenza umana. Detto questo, credo che la narrativa di intrattenimento sia un ambito in cui l’intelligenza artificiale potrebbe prendere il sopravvento. La mia previsione è che in questo genere ci saranno sempre più macchine che scrittori in carne e ossa

Sono una scrittrice di “letteratura pura giapponese” (N.d.R. con “letteratura pura giapponese” si intende la letteratura alta e non commerciale che si contrappone a quella di massa), quindi è difficile generalizzare e parlarne a livello internazionale. Dal punto di vista della letteratura pura, che è un'arte linguistica, sento il dovere di utilizzare qualsiasi strumento abbia a disposizione per superare i limiti umani. Per fare questo, non posso evitare il confronto con l’intelligenza artificiale e non posso astenermi dall’utilizzarla. L'AI mi aiuta nella scelta delle parole giuste

Quali sono i rischi dell’intelligenza artificiale?

La tecnologia corre il rischio di degenerare, solo se utilizzata in modo errato. Non è un male di per sé. Se da un lato gli esseri umani possono usare la tecnologia in modo intelligente, dall'altro lato esiste la possibilità che gli esseri umani vengano utilizzati dalla tecnologia. Se da scrittrice mi lasciassi travolgere da ChatGPT, quello sarebbe un errore. Credo che sia importante riconoscere che l’uomo è vulnerabile. In altre parole, bisogna essere sempre consapevoli di chi sta utilizzando la tecnologia e per quale scopo. Tutto dipende dall’uomo che è dietro la macchina. C’è poi il tema del diritto d’autore che è al centro del dibattito attuale: su questo fronte penso e sono fiduciosa che in futuro verranno messe a punto dagli esperti delle linee guida internazionali. Arriveranno un po’ alla volta e non nell'immediato, ma con delle regole definite ci sarà un maggior controllo

E i limiti?

Ho capito che può essere utile in determinati campi, ma non può sostituire completamente la penna dello scrittore. La differenza tra un’intelligenza artificiale e una umana sono le relazioni. E a farmi scrivere i romanzi è proprio la contingenza e il caos che deriva dalle relazioni tra persone. Questa è la ragione per cui scrivo