Effetto nostalgia, dopo 25 anni ritorna il cellulare Nokia 3210

Nuova operazione nostalgia per Nokia: torna nei negozi, dopo 25 anni, lo storico modello 3210. In un’era in cui cavalcare la malinconia per epoche passate è la nuova moda- vale per i remake delle serie tv anni 90, per il ritorno dello streetstyle con i pantaloni a vita bassa e le minigonne- si rimpiangono anche i vecchi cellulari.

Quelli che, come leggenda narra, potevi usare per giorni senza doverli ricaricare, quelli praticamente indistruttibili dopo cadute da metri di altezza senza la minima conseguenza. Ed è proprio su questo ritorno al passato, in un mercato di smartphones sempre più sottili, che punta anche lo storico marchio nordeuropeo.