Streghe, la reunion (quasi completa) del cast della serie TV

Doherty in difesa della serie reboot

leggi anche

Succession 4, cosa c'è da sapere sulla stagione 4 della serie TV Sky

"Questa cosa mi rende così felice per i fan della serie originale!”, ha scritto sui social Alyssa Milano che in Streghe vestiva i panni di Phoebe. The CW ha firmato la serie reboot che non è stata particolarmente apprezzata dai fan dell’originale. Infatti durante il 90s Con si è avvertito un certo dissenso con fischi e versi spiacevoli a cui però l’attrice Shannen Doherty ha risposto prontamente esclamando: "Non è bello fischiare quando si tratta del lavoro di centinaia e centinaia di persone”. E ha sottolineato che questa serie parla a un pubblico nuovo, di una diversa età che comunque la ama. “Come l'originale vi ha accompagnato nella vostra vita, vi ha portato più vicino alla vostra famiglia, è stato un sostegno in alcune delle vostre esperienze, ora una nuova generazione ha provato le stesse cose grazie al reboot”.