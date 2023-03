Una Roma sospesa tra realtà e finzione continua a farla da padrona nella seconda stagione della serie Sky Original diretta da Stefano Lodovichi con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Ma la Città-Palazzo non è l'unica ambientazione di questi nuovi sei episodi. Christian - Seconda stagione arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 24 marzo Condividi

Non solo Roma, non solo la periferia degradata della Città-Palazzo centro della prima stagione e fortissima protagonista anche della seconda (come potete vedere dal video in testa a questo articolo). Christian – Seconda stagione amplierà i suoi orizzonti con nuove affascinanti location, uscendo dal GRA ma anche dai confini nazionali. La seconda stagione della serie Sky Original diretta da Stefano Lodovichi con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì 24 marzo.

Monterano

Il suggestivo scenario delle rovine di Monterano faranno da sfondo alle scene della Nera (Laura Morante). Monterano, anche nota come Antica Monterano o Monterano Vecchia, è una città fantasma della provincia di Roma, arroccata su un colle di tufo e attualmente inclusa nella Riserva naturale regionale di Monterano. L'antico borgo in rovina si presenta ora avvolto e circondato dalla natura che si è ripresa i suoi spazi. La città è già stata set di diverse produzioni, la più recente delle quali la serie Luna nera, ma anche di film cult come Ladyhawke, Brancaleone alle Crociate e Il Marchese del Grillo, oltre che del kolossal Ben-Hur.

L'EUR

Il Biondo (Giulio Beranek), invece, troverà il suo regno nell'architettura razionalistica e metafisica dell'Eur, celebre quartiere urbanistico e architettonico di Roma costruito negli anni '30 del XX secolo per ospitare l'Esposizione Universale che si sarebbe dovuta tenere nel 1942 e che invece non si tenne mai per via dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

IL MAROCCO

GLI AMBIENTI RICOSTRUITI IN STUDIO

Oltre alla Città-Palazzo sono ricostruiti in studio anche gli interni del laboratorio di Tomei (Francesco Colella), delle case di Christian e Rachele (Silvia D'Amico), dell'interno della Canonica. Per amplificare ed enfatizzare il rapporto interno/esterno sono state utilizzate proiezioni video su grandi fondali. Alcune scene sono state invece ambientate in Marocco.