Videogame, dopo oltre 10 anni torna il tennis di Topspin

Per gli amanti del tennis e dei videogame, l’unione perfetta di questi due mondi ha sempre avuto un solo nome: TopSpin. Dopo oltre 10 anni dall’ultima uscita, il celebre videogioco sviluppato da Hangar 13 è finalmente tornato sul mercato dal 26 aprile con TopSpin® 2K25, disponibile per PlayStation® 5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. Modalità competitive per giocatore singolo e multigiocatore, tutti e quattro gli storici tornei del Grande Slam®, 25 professionisti giocabili e tante novità per offrire un’esperienza di gioco sempre più autentica ed entusiasmante.

Le versioni di TopSpin 2k25

Le novità “TopSpin 2K25 offre ai giocatori un'esperienza di tennis autentica, con una profonda personalizzazione, luoghi iconici, un gameplay migliorato e molto altro ancora. Siamo veramente orgogliosi del lavoro svolto per offrire questa esperienza agli appassionati di tennis di tutto il mondo” spiega Remi Ercolani, Gaming Director di Hangar 13. Ed effettivamente sono diverse le novità presenti nel videogioco. Si può creare il proprio MyPLAYER personalizzato, viaggiare in tutto il mondo come un professionista emergente e affrontare i più grandi nomi del tennis e scendere in campo a Wimbledon, Roland-Garros, US Open e Australian Open per diventare un campione del Grande Slam® in MyCAREER. Non mancano poi i luoghi più iconici al mondo in cui gareggiare a colpi di top spin: 48 campi unici sono disponibili per essere giocati o sbloccati fin dal lancio, tra cui 15 sedi reali dei quattro tornei del Grande Slam® e tutte le nove sedi dell'ATP Masters 1000. I campi all'aperto offrono anche la possibilità di giocare in tre diversi momenti della giornata. Spazio anche alla personalizzazione del proprio giocatore, in base allo stile di gioco personale e al look che più si avvicina al gusto dell’utente, e alla possibilità di sfidare le leggende del tennis come Roger Federer e Serena Williams o gli astri nascenti come l’azzurro Matteo Berrettini o Daniil Medvedev. Altre funzioni sono legate al gioco online contro utenti provenienti da tutto il mondo e all’inedita possibilità di imparare e migliorare i propri colpi con un inedito maestro: la leggenda John McEnroe. leggi anche “Fallout”, arriva la serie basata sul videogioco: trama e cast

Le edizioni di Top Spin TopSpin 2K25 presenta quattro edizioni del gioco. Standard Edition disponibile su piattaforme di precedente generazione (console PS4, Xbox One) e PC e su console di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X|S; Standard Cross-Gen Edition disponibile per le console PlayStation e Xbox. La Standard Cross-Gen Digital Edition include la Standard Edition su piattaforme di generazione precedente e attuale, all'interno della stessa famiglia di console e con lo stesso account PlayStation o Xbox; Deluxe Edition disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La Deluxe Edition include la Standard Edition (con abilitazione dual-gen per le console), il pacchetto Sotto i Riflettori, più il pacchetto New Wave con abiti alternativi per Carlos Alcaraz, Iga Świątek e Francis Tiafoe, oltre a una collezione di abbigliamento aggiuntivo, e il pacchetto Rookie Rise che contiene un MyPlayer Boost e 1700 VC e Grand Slam® Edition disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre alla Standard Edition (con abilitazione dual-gen per le console) e a tutti i contenuti bonus inclusi nella Deluxe Edition, la Grand Slam® Edition include il Grand Slam® Champions Pack, con una speciale racchetta da campionato e un servizio da campione, nonché l'All Access Pass, che comprende sei Stagioni Premium Centre Court Pass post-lancio e otto oggetti cosmetici bonus.

