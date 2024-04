“Fallout”, arriva la serie basata sul videogioco: trama e cast

Dall’11 aprile sbarcano su Amazon Prime Video gli otto episodi del live action tratto dall’omonimo videogame ambientato in un futuro apocalittico tra XXII e XXIII secolo. La storia segue le vicende di Lucy, che si avventura in una Los Angeles ostile e devastata dopo aver vissuto per anni in un bunker a causa di una guerra nucleare. Nel cast Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Sarita Choudhury

Dopo il successo di The Last of Us, per gli appassionati di videogiochi arriva una nuova serie tv. Dall’11 aprile sbarca su Amazon Prime Video Fallout, live action basato sull’omonimo franchise di videogame ambientato in un futuro apocalittico tra XXII e XXIII secolo che ricorda l'America degli anni Cinquanta, tra guerra fredda e paura di un conflitto nucleare. Otto episodi firmati da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già apprezzatissimi autori di Westworld (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La trama La serie segue le conseguenze di una guerra nucleare apocalittica in una realtà distopica, dove il progresso tecnologico dopo la seconda guerra mondiale ha portato a una società retrofuturistica e a un conflitto per le risorse. I sopravvissuti si sono rifugiati in bunker antiatomici conosciuti come Vault, costruiti per preservare l'umanità in caso di sterminio nucleare. Due secoli dopo, una giovane donna di nome Lucy, discendente dei primi “abitanti dei Vault”, lascia dietro di sé l'unica vita che abbia mai conosciuto per avventurarsi nell'area abbandonata, pericolosamente ostile e selvaggia di una Los Angeles devastata. vedi anche Fallout, ecco il trailer ufficiale e cosa sapere della serie tv

Il cast Nel cast troviamo Ella Purnell (Yellowjackets) nei panni della protagonista Lucy MacLean. Poi Walton Goggins (The Shield, The Hateful Eight) che interpreta Cooper Howard / Il ghoul e Aaron Moten (Emancipation - Oltre la libertà) nel ruolo di Maximus. E ancora Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers - Inseparabili), Annabel O'Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). vedi anche Fallout, prime immagini della serie tv Amazon Prime Video