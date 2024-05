Dall'italiana Xplora drone antimine per Usa: accordo con Sierra Lobo

Il sistema, denominato Slix Rmds, è composto da un veicolo aereo senza pilota, una suite di sensori, un pacchetto di comunicazioni, un software basato su Ai/Ml e un processore di interfaccia/integrazione. Può rilevare automaticamente mine terrestri in tempo reale ed una "mappa" delle mine nel sottosuolo ascolta articolo

L'azienda italiana Xplora, con sede a Parma, ha raggiunto un accordo di collaborazione con la società americana Sierra Lobo per la fornitura di un drone antimine (RMDS) destinato al governo degli Stati Uniti e al mercato del Dipartimento della Difesa. Il sistema, chiamato Slix Rmds, comprende un veicolo aereo senza pilota, una suite di sensori, un pacchetto di comunicazioni, un software basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, e un processore di interfaccia/integrazione. Questo drone è in grado di rilevare automaticamente mine terrestri in tempo reale e di creare una "mappa" delle mine sotterranee.

L'ad di Sierra Lobo: "Orgogliosi per l'accordo on Xplora" Il sistema Slix Rmds ha superato i test condotti alla presenza di agenzie internazionali della Difesa, delle Forze dell'Ordine e dei rappresentanti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. "Siamo orgogliosi di annunciare il nostro accordo con Xplora - ha affermato l'amministratore delegato di Sierra Lobo, George Satornino - Il sistema Slix Rmds potrà essere di grande sostegno e salvaguardia al personale impegnato nei teatri e si presta ad un ampio utilizzo per scopi umanitari". L'azienda mira a impiegare il sistema nelle aree colpite dai conflitti per rilevare mine terrestri in modo rapido e sicuro. leggi anche Crosetto firma lettera d'intenti su polo industriale terrestre europeo

L'ad di Xplora: "Obiettivo è mettere nostra tecnologia al servizio dei civili coinvolti in conflitti" Analoga soddisfazione è stata espressa da Marco Pesci, Amministratore Delegato di Xplora Srl: "Siamo lieti di stringere questo accordo di collaborazione con Sierra Lobo Inc. che apporta la sua esperienza operativa alla soluzione Slix Rmds per il mercato americano; in primo luogo, per il Governo ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America". Poi Pesci ha sottolineato: “L’obiettivo è mettere la nostra tecnologia al servizio delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti”. leggi anche Missili, droni e jet: i sistemi di attacco e difesa di Iran e Israele

Entrambe le aziende parteciperanno al MSPIX'24 Sierra Lobo ed Xplora parteciperanno al Maneuver Support & Protection Integration eXperiments 2024 (MSPIX'24) dell'esercito statunitense a Fort Leonard Wood, MO, nel maggio 2024. Sebbene lo Slix Rmds rappresenti il primo ingresso nel mercato statunitense, Sli e Xplora stanno già studiando e sviluppando capacità di prossima generazione con applicazioni che vanno dalle indagini sul sottosuolo all’utilizzo militare. leggi anche Nato, Stoltenberg incontra Meloni a Roma: "Italia è un alleato chiave"