Una lettera di intenti per la cooperazione militare in campo terrestre tra Italia e Francia è stata firmata oggi presso il campo militare di Raffalli a Calvi (Corsica) dal ministro della Difesa, Guido Crosetto e dal suo collega francese, Sébastien Lecornu. Lo ha annunciato lo stesso Crosetto in una conferenza stampa congiunta con Lecornu. "Puntiamo" - ha spiegato Crosetto - "ad avere una grande azienda europea, italiana, francese, nel campo terrestre, dove noi faremo confluire le migliori aziende in questo settore".