Meloni, oggi le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo

Le priorità italiane

Per l'Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto ieri la premier in Aula a Montecitorio. Poi, sull'utilizzo delle basi americane in Italia, ha spiegato che non c'è stato nessun contributo italiano all'operazione Martello di Mezzanotte, con cui gli Stato Uniti hanno attaccato l'Iran sabato scorso (TUTTE LE NEWS LIVE). Dopo le sue comunicazioni in Senato, Meloni si recherà a L'Aia per partecipare al vertice dei capi di Stato e governo Nato.