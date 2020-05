Pes 2020, confermato per il 4 giugno il dlc con gli Europei

Dopo la sospensione momentanea dell’update, in origine previsto per il 30 aprile, gli sviluppatori di Konami hanno potuto mettere a punto il loro lavoro, rallentato a causa dell’emergenza coronavirus che ha coinvolto anche l’industria dei videogiochi

In un primo momento era stato annunciato per il 30 aprile, poi, “nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19”, il team di sviluppo di eFootball PES 2020 aveva modificato i propri piani, decidendo di posticipare la pubblicazione dell'aggiornamento “UEFA EURO 2020”, a data da destinarsi. Proprio oggi, con un comunicato apparso sia sul sito ufficiale sia sul profilo Twitter del titolo targato Konami, gli sviluppatori hanno confermato che la data da cerchiare sul calendario sarà quella del 4 giugno.

L’annuncio su Twitter

“Siamo lieti di annunciare che il contenuto posticipato di UEFA EURO 2020 arriverà su #eFootballPES2020 giovedì 4 giugno con tutte le 55 squadre nazionali dell’UEFA, due nuovi stadi e altro ancora!”, si legge sul post pubblicato sulla piattaforma di microblogging. Dunque, dopo una serie di inevitabili disagi legati alla diffusione del nuovo coronavirus che ha di fatto obbligato gli sviluppatori a dilatare i tempi, i fan del titolo di simulazione calcistica lanciato 25 anni fa sul mercato potranno godere di questo nuovo contenuto che farà parte del Data Pack 7.0 valido per PS4, Pc ed Xbox One. E se da un lato, quello del calcio reale, l’evento è stato posticipato al 2021 proprio a causa della pandemia, almeno sul fronte virtuale la manifestazione si potrà in qualche modo svolgere, con l’obiettivo da parte dei giocatori di tentare di arrivare sul gradino più alto del calcio europeo.

Miglioramento grafico

“Il dlc UEFA EURO 2020 arriverà su #eFootballPES2020! Questo update includerà tutte le 55 squadre nazionali Uefa partecipanti, nonché giocatori speciali e contenuti per #myClub”, aveva scritto Konami, la prima volta in assoluto che aveva comunicato ai giocatori l’uscita dell’aggiornamento, poi come detto posticipato di poco più di un mese. Il dlc sugli Europei segue il Data Pack 6.0 che era stato rilasciato il 9 aprile scorso ed includeva miglioramenti grafici (FOTO) per i visi di oltre 30 calciatori giocatori, tra i quali per la serie A l’asso della Juventus Cristiano Ronaldo e poi ancora Bastoni, Rafael Leao, Esposito, Gollini, Pasalic e Maldini, oltre che di campioni stranieri come il brasiliano Nejmar Jr. L’aggiornamento inoltre ha permesso a tutti colori che hanno scelto il titolo sviluppato da Konami di avere accesso a nuovi contenuti relativi al Campionato Brasileiro Série A e alla Toyota Thai League.