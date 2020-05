Fifa 21, secondo un analista l'uscita non subirà ritardi

“Electronic Arts conferma che quest'anno lancerà Fifa 21, Madden 21, NHL 21 più un altro titolo sportivo”. L’affermazione proviene dal profilo Twitter di Daniel Ahmad, analista esperto del mondo dei videogiochi e insider considerato piuttosto attendibile dagli addetti ai lavori, che ha quindi anticipato ciò che presumibilmente verrà annunciato durante il corso dell’EA Play Live, evento in programma a giugno che in qualche modo sostituirà l'E3 2020, cancellato a causa dell'emergenza coronavirus.

Possibile l’uscita a settembre

Proprio l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il mondo e anche l’industria dei videogiochi e che già ha dovuto stravolgere i piani di alcuni sviluppatori e software house, aveva fatto pensare a possibili ritardi per quanto riguarda uno dei titoli più attesi, il consueto capitolo del simulatore calcistico di EA. Ebbene considerando i vari tweet dell'insider, basati sui dati dell'ultimo report finanziario di Electronic Arts, “Fifa 21” arriverà nel secondo quarto dell'anno e, in sostanza, non dovrebbe mancare l’appuntamento che tutti i fan della serie aspettano ogni anno, presumibilmente in programma per il prossimo mese di settembre.

L’Ea Play Live di giugno

Come detto, è molto probabile che Electronic Arts, durante il corso dell’EA Play Live fissato per il 12 giugno all’1 (ora italiana) in rigorosa diretta streaming, darà tutte le conferme del caso. Durante l'EA Play dell'E3 del 2019, l’azienda aveva mostrato il primo video gameplay di “Star Wars Jedi Fallen Order”, il trailer ufficiale di “Fifa 20” e l'annuncio dei contenuti della Stagione 2 di Apex Legends e del Capitolo 5 di Battlefield 5. E’ ipotizzabile dunque, che anche se in una versione rivista dell’evento, EA dia conto di ciò che succedere nei prossimi mesi, con riferimenti anche a “Fifa 21” e magari anche a “Battlefield 6”, sul cui titolo sono state fatte numerose ipotesi (autunno 2021) ma su cui ancora non c’è nessuna certezza o conferma ufficiale.

Altre novità

Novità potrebbero dunque arrivare anche sul futuro della serie Madden, il titolo di punta di EA sul football americano così come su Nhl, videogioco basato invece sull’hockey su ghiaccio, entrambi punti di riferimento del catalogo di Electronic Arts. Intanto Ahmad ha dato indicazioni anche sulla versione per Nintendo Switch di Burnout Paradise Remastered e su quella rimasterizzata di Command & Conquer, che dovrebbero essere presenti sul mercato entro la fine del mese di giugno.