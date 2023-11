Nintendo ha annunciato su X lo sviluppo di un film live-action su The Legend of Zelda, incentrato sull'eroe biondo armato di spada protagonista dell'omonimo franchise di videogiochi. Nintendo e Sony coprodurranno il film, con la regia del regista di The Maze Runner Wes Ball.

Una sorpresa preannunciata

La notizia, arrivata a sorpresa, non è in realtà sorprendente se si guarda al successo del videogame. Zelda è da tempo uno dei franchise più amati di Nintendo: voci di un film circolano da anni, soprattutto dopo l'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma non si è mai concretizzato nulla (neppure la serie TV live-action in lavorazione per Netflix). Ora, però, le cose sono cambiate. Nintendo ha ufficialmente avviato il progetto, con Shigeru Miyamoto e Avi Arad nel ruolo di produttori. Miyamoto ha scritto sui social media che lui e Arad lavorano al progetto del film live-action "ormai da molti anni", spiegando che Nintendo è "fortemente coinvolta nella produzione". "Ci vorrà del tempo prima del suo completamento, ma spero che non vediate l'ora di vederlo", ha continuato. Nintendo, per la verità, è nota per essere protettiva nei confronti dei suoi franchise, soprattutto da quando il film di Super Mario Bros., mal accolto, è uscito nei cinema nel 1993. Nella primavera di quest'anno, la Universal ha portato nelle sale il film d'animazione Super Mario Bros. - Il Film con Chris Pratt, un vero e proprio successo globale con 1,36 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. Da qui, la decisione di proseguire col lancio di nuovi film dal mondo dei videogame. Come sarà il film ispirato a The Legend of Zelda? I dettagli ancora non si conoscono. Dal 1986 ad oggi sono usciti oltre 25 giochi diversi: difficile capire su cosa la pellicola si concentrerà.