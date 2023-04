Super Mario Bros. - Il Film, Chris Pratt: "L'infanzia è salva"

In occasione della premiere americana di Super Mario Bros. - Il Film, The Hollywood Reporter ha intervistato Chris Pratt che ha raccontato la sfida di doppiare il protagonista.

chris pratt: “penso che l’infanzia sia salva”

Ansia e paura di rovinare l’infanzia agli spettatori. Chris Pratt ha parlato del lavoro fatto per la pellicola, diretta da Aaron Horvath, in arrivo il 5 aprile: “Ero abbastanza nervoso quando me lo hanno offerto. Ho pensato ‘Wow, non roviniamo tutto’”.

L’attore ha proseguito: “È una grande sfida. Soltanto perché una cosa ha seguito non significa che sarà un bel film e ci sono tantissime persone che fanno film brutti rovinando l’infanzia delle persone”.