Super Mario Bros. Il Film, pubblicato l’ultimo trailer

Chris Pratt presta la voce a Super Mario nella versione originale del film, al suo fianco Anya Taylor-Joy nel ruolo la Principessa Peach, Charlie Day in quello Luigi e Jack Black in quello di Bowser. Presenti poi Keegan-Michael Key per Toad, Seth Rogen per Donkey, Fred Armisen per Cranky Kong, Kevin Michael Richardson per Kamek e infine Sebastian Maniscalco per Spike. La sceneggiatura è stata curata da Matthew Fogel.