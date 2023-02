Super Mario Bros, dettagli del videogame nel nuovo trailer del film

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il nuovo trailer ufficiale di Super Mario Bros. - Il film, l'attesissima pellicola di animazione dedicata all'idraulico dei videogame. Durante il Super Bowl - andato in scena ieri notte - è stato rilasciato il nuovo video che anticipa ciò che vedremo nel lungometraggio sull'icona di Nintendo.

Ricordiamo che Mario avrà la voce di Chris Pratt nella versione originale del film (mentre in quella italiana sarà interpretato da Claudio Santamaria). Il resto del cast vocale americano non è da meno: Anya Taylor-Joy interpreta Peach; Charlie Day è Luigi; Jack Black dà voce a Bowser; Keegan-Michael Key interpreta Toad; Seth Rogan è Donkey Kong; Kevin Michael Richardson si cala nel ruolo di Kamek; Fred Armisen in quello di Cranky Kong; Sebastian Maniscalco interpreta Spike. Della serie: senza voci… (come si suol dire).



Nelle nuove immagini del recente trailer (che potete guardare in alto, in testa a questo articolo) viene offerta un'occhiata più da vicino al cattivo Bowser (interpretato vocalmente dal mitico Jack Black) e alla principessa Peach.

Questo nuovo video ufficiale mostra tanti elementi del film che sono stati presi direttamente dai videogame della celeberrima saga videoludica.

Si possono notare i protagonisti che corrono sui kart in una pista composta di arcobaleni, così come i punti interrogativi sopra i punti di mappe e ambientazioni… Questi sono chiaramente dettagli iconici dei videogiochi di Super Mario, cui questo film attinge a piene mani.



Potete guardare il nuovo trailer di Super Mario Bros. - Il film nel video che trovate in alto, in testa all'articolo.