Super Mario Bros - Il Film, pubblicato il poster ufficiale

Nintendo ha rivelato sui suoi canali social il nuovo poster ufficiale di Super Mario Bros. - Il Film che arriverà al cinema in primavera. A qualche mese di distanza dall’uscita del trailer , è stata diffusa una immagine colorata e affollata di personaggi che incuriosisce i fan del videogioco e aumenta l’hype per questa nuova avventura animata di Super Mario e i suoi storici compagni. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros. - Il Film si basa su una sceneggiatura di Matthew Fogel e nella produzione - come era facile immaginare - c’è anche la leggenda di Nintendo, Shigeru Miyamoto.

Super Mario Bros. - Il Film: la trama ufficiale

L’idraulico Mario insieme al fratello Luigi intraprende un viaggio attraverso un labirinto sotterraneo. Il pericolo si nasconde dietro ogni angolo, ma la loro missione principale è una sola: salvare la Principessa Peach dalle grinfie di un malvagio villain che vuole impossessarsi di una stella per mettere in atto i suoi piani diabolici. Dalle immagini diffuse con il trailer sembra che Bowser voglia attaccare i pinguini e dare il via a una battaglia in stile mariesco.