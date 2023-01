Super Mario Bros. Il Film, nuova clip della scena in stile Smash Bros.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stata diffusa in rete in queste ore una nuova clip di Super Mario Bros. Il Film, l’attesissima nuova pellicola che avrà come protagonista l'icona dei videogame, il buffo idraulico italiano fratello di Luigi. Dopo il rilascio dei trailer dei mesi scorsi, finalmente i famelici fan hanno scoperto che il lungometraggio in arrivo non sarà l'adattamento di un singolo videogioco dell'epopea videoludica nata dalla mente di Shigeru Miyamoto ma che attingerà da diversi giochi. Addirittura di genere diverso. In questo film ci saranno elementi presi dai classici platform fino ad arrivare alle gare in Go Kart.

Viene contemplata anche Smash Bros., la serie di picchiaduro brawler di cui già si era visto un riferimento nel trailer ufficiale presentato lo scorso 29 novembre. In queste ore la citazione è stata chiaramente esplicitata, perfino nel titolo della clip condivisa sui canali ufficiali di Illumination. Si intitola proprio The Super Mario Bros. Movie | Smash.

Potete guardare la clip nel video che trovate in fondo a questo articolo, condiviso sul canale YouTube di Illumination.