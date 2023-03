Aspettando Super Mario Bros, ecco l'omaggio di Sky Cinema

In attesa dell’uscita sala di Super Mario Bros, il nuovo film di animazione targato Illumination Entertainment tratto dal popolarissimo videogame, prevista per mercoledì 5 aprile, Sky Cinema Family propone alcuni dei più grandi successi di questa casa di produzione domenica 2 aprile dalle 14.10 alla prima serata: il sequel del musical di successo Sing 2 - Sempre più forte; i primi due capitoli della saga d’animazione campione d’incassi Cattivissimo Me e eCattivissimo Me 2 gli spin-off Minions e Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo.La clip in anteprima sarà trasmessa anche il 3 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno