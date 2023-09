Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il teaser della serie tv

Lara Croft è tra le protagoniste più famose nate dal mondo dei videogiochi e in seguito sbarcate sul grande schermo. È in arrivo la serie tv Netflix

Un nuova serie originale targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La piattaforma di streaming ha pubblicato il teaser di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft regalando le prime immagini del lavoro basato sulla protagonista della celebre saga di videogiochi.