Angelina Jolie a Biella, cosa sappiamo sulla visita

Spettacolo

Il 26 aprile la diva ha partecipato con il primogenito ventunenne all'evento di gala organizzato a Washington in onore del Presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol per celebrare il 70º anniversario dell'alleanza USA-ROK

Il 26 aprile Angelina Jolie ha varcato le soglie della Casa Bianca sottobraccio con il figlio Maddox per partecipare alla cena di Stato organizzata dal Presidente Joe Biden in onore del Presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol

Maddox, 21 anni, ha frequentato la facoltà di biochimica alla Yonsei University di Seul dal 2019. Dopo un breve rientro in patria dovuto alla pandemia, il ragazzo ha da poco terminato gli studi in Corea del Sud e ha fatto ritorno negli Stati Uniti

La diva ha adottato il primogenito Maddox nel 2002 in Cambogia. Gli altri figli sono Pax, 19 anni, adottato in Vietnam, Zahara, 18 anni, adottata in Etiopia, Shiloh, 16 anni, avuta da Brad Pitt e nata in Namibia, e i gemelli Vivienne e Knox, 14 anni, anch'essi avuti da Pitt prima della tormentata rottura della coppia e nati in Francia