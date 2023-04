Angelina Jolie e Halle Barry insieme nell'action movie Maude v Maude

Maude v Maude: trama top secret

Ancora non è noto alcun dettaglio della trama, ma il film è stato descritto come un thriller del tipo Bond vs. Bourne e anche le location saranno annunciate in un secondo momento. Questo titolo segnerà la prima collaborazione tra Angelina Jolie e Halle Berry, ed entrambe hanno già familiarità con il genere action se ricordiamo Tomb Raider, Mr. e Mrs. Smith e Salt per la prima e John Wick 3, i vari X-Men e il ruolo di bond girl in La morte può attendere (Die Another Day) per la seconda.