L’attrice, nata a Cleveland il 14 agosto 1966, compie 55 anni. Nella sua carriera ha vinto nel 2002 l’Oscar alla miglior interprete femminile e l’Orso d’argento a Berlino per la sua interpretazione di Leticia Musgrove nel film di Marc Forster. In bacheca ha anche Golden Globe ed Emmy per il film tv Vi presento Dorothy Dandridge. Tra i suoi ruoli più celebri quello di Tempesta nella saga di X-Men, ma è stata anche Catwoman e Bond Girl