Halle Berry lancia un'app per l'allenamento

L'idea di #FitnessFriday è nata durante la preparazione atletica dell'attrice per il film “ Bruised ”, del quale Halle è protagonista e regista al debutto. Nella pellicola la star interpreta il ruolo di una lottatrice di MMA e per questo motivo si è dovuta allenare molto. Nel film interpreta Jackie "Justice", ex promessa della MMA, che dopo anni passati sbarcando il lunario a fatica, torna a battersi in combattimenti clandestini e riscopre la passione per lo sport. Parallelamente si trova a prendersi cura per la prima volta del figlio di sei anni Manny , che aveva abbandonato lasciandolo al padre.

Peter Lee Thomas ha parlato all'HollywoodLife della dedizione di Berry per il fitness e di come l'ha aiutata a rimettersi in forma per il ruolo. "Non si sente sé stessa quando non si allena, perché si rende conto di quanto sia benefico e quanto sia buono per gli ormoni, quanto sia buono per il suo sonno, quanto sia buono per lei". Halle Berry ha recentemente firmato un contratto come produttore esecutivo e protagonista del film di fantascienza “The Mothership” per Netflix, che ha anche acquistato “Bruised” con un contratto da 20 milioni di dollari.