Halle Berry conquista i fan (e un fidanzato) con un video in costume

Per i suoi 54 anni l'attrice ha regalato ai suoi follower un video in slow motion in cui sfoggia un costume che ne mette in risalto il fisico scolpito

Il 14 agosto Halle Berry (FOTO) ha compiuto 54 anni e per festeggiare ha regalato ai suoi fan un video in slow motion nel quale passeggia sulla spiaggia indossando un bikini che ne mette in risalto il fisico tonico. I follower hanno apprezzato con commenti e cuoricini.

Halle Berry, il video social per il compleanno Nel video Halle Berry indossa un bikini cut out (tra i costumi di tendenza del 2020) pieno di tagli, che ricorda un completo intimo. "La stagione del leone in tutto il suo splendore", ha commentato la star riferendosi al compleanno e al suo segno zodiacale. Non c'è da sorprendersi se Halle sfoggia un fisico così allenato: l'attrice si è preparata duramente per il suo ultimo film, “Bruised”, in cui interpreta Jackie "Justice", una lottatrice di MMA caduta in disgrazia che cerca la rivincita della sua vita. Nei mesi di allenamento la star americana ha condiviso con i suoi follower i suoi progressi.

Il video in bikini postato da Halle Berry rimanda inoltre ad una delle sue scene più famose, quella in cui esce dal mare nel film di 007 “La morte può attendere” del 2002, nel quale interpreta la bond girl Giacinta Johnson. Quella scena fu una citazione della celebre uscita dall'acqua di Ursula Andress in “Agente 007 - Licenza di uccidere” del 1962. Il video ha subito ottenuto il consenso di milioni di fan e tra i tanti è spuntato anche il commento di Lenny Kravitz: “Miss Berry, Miss Berry, Miss Berry!” ha scritto il cantante.

Halle Berry e il fidanzato misterioso approfondimento Halle Berry, le foto più sexy dell'attrice Halle Berry ha due figli, Nahla, di dodici anni, nata dalla relazione con il modello Gabriel Aubry, e Maceo, di sei, avuto con l'ex marito Olivier Martinez. Dal profilo Instagram di Halle Berry si è capito che l'attrice al momento sta frequentando un uomo, la cui identità però è ancora segreta. L'attrice ha da poco condiviso un'immagine su Instagram in cui si vedono i suoi piedi intrecciati a quelli dell'uomo, dopo una serata trascorsa a Las Vegas per festeggiare il suo compleanno. A corredo dell'immagine Halle ha scritto: "Sveglia Vegas! Grazie per tutti i bellissimi auguri di compleanno ricevuti dai miei amici e dai miei fan molto solidali e fedeli! Avete contribuito a rendere il mio compleanno davvero speciale". Un'immagine molto simile era stata pubblicata anche il 20 luglio, con la didascalia “"sunday, funday" unita ad un cuore rosso.