Angelina Jolie sarà Maria Callas nel nuovo film di Pablo Larraín

Le parole del regista Pablo Larraín

Scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders) è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komlizen Film. "Avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l'opera, è stato - ha detto Pablo Larraín -un sogno tanto atteso. Fare questo con Angelina, artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un'opportunità affascinante. Un vero dono". La Jolie è ora in post-produzione del suo quinto film da regista, Without Blood, il primo nell'ambito del contratto triennale che ha firmato con Fremantle come regista e produttrice.