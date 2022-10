Milano: Angelina Jolie con segni mastectomia, il murales in San Babila

Lifestyle

Street Art in Italia, viaggio tra graffiti e murales lungo lo Stivale

Dalla Val Camonica a Ragusa: un viaggio lungo lo Stivale alla scoperta di alcuni dei progetti di arte urbana più interessanti del panorama nazionale (e internazionale). Ad accompagnarci sono Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi di Travel on Art che per Polaris hanno appena pubblicato 'Street Art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone', una 'passeggiata' in 17 regioni alla scoperta di come graffiti writing, street art e neo muralismo hanno trasformato borghi e città del nostro Paese a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio in Italia insieme ad Anna e Anastasia di Travel on Art, alla scoperta dei progetti di arte urbana più significativi del nostro Paese, parte da PARCO DORA a TORINO, città tra le più attive dello Stivale per quanto concerne la sfera urban. Artisti come Graphic Surgery, 2501 e V3bo hanno realizzato le loro opere sulle tre torri dell'area Vitalia

Restiamo in Piemonte ma ci spostiamo a CAMO, nel cuneese, borgo di 100 abitanti incastonato tra le colline dell'Alta Langa in cui ammirare la riproduzione del ritratto di San Sebastiano di Tanzio da Varallo (in foto) a cura di Andrea Ravo Mattoni. Il progetto del museo a cielo aperto è nato nel 2013 con un programma di residenze d'artista