Without Blood, Angelina Jolie ringrazia Alessandro Baricco sul set

Sono partite le riprese in Italia di “Without Blood”, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Angelina Jolie. La pellicola è tratta dal bestseller internazionale “Senza Sangue” (“Without Blood” nella traduzione inglese) dello scrittore italiano Alessandro Baricco, edito nel nostro Paese da Feltrinelli.

Protagonisti dell'adattamento cinematografico del capolavoro di Baricco sono le star Salma Hayek e Demian Bichir, entrambi attori candidati all'Oscar che qui vengono affiancati da un team di produzione eccezionale, nonché da colleghi famosissimi. Ad arricchire questo lungometraggio, infatti, c'è un cast stellare di calibro internazionale.



“Sono onorata di essere in Italia e di portare sul grande schermo una storia così particolare", ha dichiarato Angelina Jolie. "Ringrazio Alessandro Baricco per avermi affidato l'adattamento cinematografico del suo libro, un'opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ne derivano da un punto di vista unico, chiedendoci cosa andiamo a cercare dopo aver subito un trauma, una perdita o un'ingiustizia”, ha aggiunto la diva.

Il romanzo di Baricco suona come una fiaba: è una storia ambientata subito dopo la fine di un conflitto. La trama coinvolgente emoziona e commuove, oltre ad analizzare a fondo tante tematiche legate alla guerra, esplorando le ferite, i traumi ma anche i modi per guarire. Un balsamo fondamentale è come sempre la memoria: mai dimenticare gli orrori della guerra, pena se no il trovare molto più facile ricominciarla. Purtroppo però la memoria non è mai abbastanza ferrea, dato che ci troviamo in un periodo storico che dimostra quanto poco gli errori commessi in passato siano in grado di insegnare a prendere decisioni diverse per il futuro...